Se confirmó cómo se jugará la Copa de la Liga, el nuevo torneo de la Liga Confluencia
El próximo 21 de junio comenzará un nuevo certamen del futbol valletano, que reunirá a los 26 equipos de la Liga. Mirá acá cómo se disputará, cuáles serán las zonas y cómo será la primera fecha.
En la última asamblea de la Liga Confluencia, se confirmó cómo se disputara la Copa de la Liga. Este nuevo torneo del futbol valletano tendrá su primera edición y contará con la participación de los 26 clubes de primera y segunda división.
Este certamen comenzará luego del cierre del Apertura, que finalizará este fin de semana. Tiene fecha prevista de inicio para el 21 de junio en Primera y Tercera División. Además, las formativas y PreDecima también disputarán el torneo desde el 20 de junio.
La Copa de la Liga tendrá 8 grupos: 2 zonas estarán integradas por cuatro equipos y habrá 6 grupos con tres integrantes. Cada zona del certamen está compuesta por determinados equipos según la cercanía geográfica. De esta forma, se podrán volver a realizar los clásicos que no se jugarán en este 2026 debido a que los rivales de toda la vida se encuentran en diferentes categorías, caso Unión – Alto Valle y Huergo – Mainque.
La primera fase será ida y vuelta y cada club disputará 4 o 6 partidos, según el grupo que integre. El torneo tendrá 4 fechas consecutivas desde su arranque hasta el 11 de julio. Allí, frenará por dos semanas por las vacaciones de invierno y disputará sus últimas dos fechas el 1 y 8 de agosto.
Los grupos de la Copa de la Liga
Zona 1:
- Unión Deportiva Catriel
- Independiente de Catriel
- Petroleros Pampeanos (25 de Mayo)
Zona 2:
- Maracacinho (Cinco Saltos)
- Experimental (Cinco Saltos)
- El Salvador (Cipolletti)
Zona 3: (todos de Cipolletti)
- San Martín
- Cipolletti
- San Isidro
- San Sebastián
Zona 4:
- Pillmatún
- La Amistad
- Fernández Oro
Zona 5: (todos de Allen)
- Unión
- Alto Valle
- San Carlos
Zona 6: (todos de General Roca)
- Deportivo Roca
- Argentinos del Norte
- Cimac
- Cecap
Zona 7:
- Deportivo Huergo
- Deportivo Godoy
- Deportivo Mainque
Zona 8:
- Atlético Regina
- Círculo Italiano
- Chichinales
Así se jugará la 1° fecha
- Independiente de Catriel – Petroleros Pampeanos
- El Salvador – Experimental
- San Sebastián – Cipolletti
- Fernández Oro – La Amistad
- Unión – Alto Valle
- Cimac – Deportivo Roca
- Deportivo Godoy – Deportivo Mainque
- Atlético Regina – Círculo Italiano
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