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Se confirmó cómo se jugará la Copa de la Liga, el nuevo torneo de la Liga Confluencia

El próximo 21 de junio comenzará un nuevo certamen del futbol valletano, que reunirá a los 26 equipos de la Liga. Mirá acá cómo se disputará, cuáles serán las zonas y cómo será la primera fecha.

Redacción

Por Redacción

Deportivo Roca y Argentinos del Norte se verán las caras luego del pólemico y último antecedente.

Deportivo Roca y Argentinos del Norte se verán las caras luego del pólemico y último antecedente.

En la última asamblea de la Liga Confluencia, se confirmó cómo se disputara la Copa de la Liga. Este nuevo torneo del futbol valletano tendrá su primera edición y contará con la participación de los 26 clubes de primera y segunda división.

Este certamen comenzará luego del cierre del Apertura, que finalizará este fin de semana. Tiene fecha prevista de inicio para el 21 de junio en Primera y Tercera División. Además, las formativas y PreDecima también disputarán el torneo desde el 20 de junio.

La Copa de la Liga tendrá 8 grupos: 2 zonas estarán integradas por cuatro equipos y habrá 6 grupos con tres integrantes. Cada zona del certamen está compuesta por determinados equipos según la cercanía geográfica. De esta forma, se podrán volver a realizar los clásicos que no se jugarán en este 2026 debido a que los rivales de toda la vida se encuentran en diferentes categorías, caso Unión – Alto Valle y Huergo – Mainque.

La primera fase será ida y vuelta y cada club disputará 4 o 6 partidos, según el grupo que integre. El torneo tendrá 4 fechas consecutivas desde su arranque hasta el 11 de julio. Allí, frenará por dos semanas por las vacaciones de invierno y disputará sus últimas dos fechas el 1 y 8 de agosto.

Los grupos de la Copa de la Liga

Zona 1:

  • Unión Deportiva Catriel
  • Independiente de Catriel
  • Petroleros Pampeanos (25 de Mayo)

Zona 2:

  • Maracacinho (Cinco Saltos)
  • Experimental (Cinco Saltos)
  • El Salvador (Cipolletti)

Zona 3: (todos de Cipolletti)

  • San Martín
  • Cipolletti
  • San Isidro
  • San Sebastián

Zona 4:

  • Pillmatún
  • La Amistad
  • Fernández Oro

Zona 5: (todos de Allen)

  • Unión
  • Alto Valle
  • San Carlos

Zona 6: (todos de General Roca)

  • Deportivo Roca
  • Argentinos del Norte
  • Cimac
  • Cecap

Zona 7:

  • Deportivo Huergo
  • Deportivo Godoy
  • Deportivo Mainque

Zona 8:

  • Atlético Regina
  • Círculo Italiano
  • Chichinales

Así se jugará la 1° fecha

  • Independiente de Catriel – Petroleros Pampeanos
  • El Salvador – Experimental
  • San Sebastián – Cipolletti
  • Fernández Oro – La Amistad
  • Unión – Alto Valle
  • Cimac – Deportivo Roca
  • Deportivo Godoy – Deportivo Mainque
  • Atlético Regina – Círculo Italiano

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En la última asamblea de la Liga Confluencia, se confirmó cómo se disputara la Copa de la Liga. Este nuevo torneo del futbol valletano tendrá su primera edición y contará con la participación de los 26 clubes de primera y segunda división.

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