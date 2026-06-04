Se confirmó cómo se jugará la Copa de la Liga, el nuevo torneo de la Liga Confluencia

Deportivo Roca y Argentinos del Norte se verán las caras luego del pólemico y último antecedente.

En la última asamblea de la Liga Confluencia, se confirmó cómo se disputara la Copa de la Liga. Este nuevo torneo del futbol valletano tendrá su primera edición y contará con la participación de los 26 clubes de primera y segunda división.

Este certamen comenzará luego del cierre del Apertura, que finalizará este fin de semana. Tiene fecha prevista de inicio para el 21 de junio en Primera y Tercera División. Además, las formativas y PreDecima también disputarán el torneo desde el 20 de junio.

La Copa de la Liga tendrá 8 grupos: 2 zonas estarán integradas por cuatro equipos y habrá 6 grupos con tres integrantes. Cada zona del certamen está compuesta por determinados equipos según la cercanía geográfica. De esta forma, se podrán volver a realizar los clásicos que no se jugarán en este 2026 debido a que los rivales de toda la vida se encuentran en diferentes categorías, caso Unión – Alto Valle y Huergo – Mainque.

La primera fase será ida y vuelta y cada club disputará 4 o 6 partidos, según el grupo que integre. El torneo tendrá 4 fechas consecutivas desde su arranque hasta el 11 de julio. Allí, frenará por dos semanas por las vacaciones de invierno y disputará sus últimas dos fechas el 1 y 8 de agosto.

Los grupos de la Copa de la Liga

Zona 1:

Unión Deportiva Catriel

Independiente de Catriel

Petroleros Pampeanos (25 de Mayo)

Zona 2:

Maracacinho (Cinco Saltos)

Experimental (Cinco Saltos)

El Salvador (Cipolletti)

Zona 3: (todos de Cipolletti)

San Martín

Cipolletti

San Isidro

San Sebastián

Zona 4:

Pillmatún

La Amistad

Fernández Oro

Zona 5: (todos de Allen)

Unión

Alto Valle

San Carlos

Zona 6: (todos de General Roca)

Deportivo Roca

Argentinos del Norte

Cimac

Cecap

Zona 7:

Deportivo Huergo

Deportivo Godoy

Deportivo Mainque

Zona 8:

Atlético Regina

Círculo Italiano

Chichinales

Así se jugará la 1° fecha