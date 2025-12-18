Es oficial: la Finalissima entre Argentina y España será en Qatar el 27 de marzo

Argentina y España, las mejores selecciones del planeta y máximas favoritas en la próxima Copa del Mundo, tendrán una prueba de fuego: la Finalissima. La Federación Española tiró la primera data y ahora llegó la confirmación desde el lado sudamericano, porque la Conmebol confirmó la realización del gran partido, que se disputará en Qatar.

Cerradas todas las especulaciones y rumores y luego de meses de incertidumbre, la Finalissima se jugará en el estadio Lusail, el 27 de marzo a las 15 (hora argentina). Sí, la Albiceleste volverá al reducto donde hace exactamente tres años se coronó campeón del mundo. Y se dará el esperado duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Será cuarta edición de la Finalissima

Será la cuarta edición de la Finalissima, que tendrá nuevamente al combinado de Lionel Scaloni, clasificado gracias a la obtención de la Copa América 2024, en donde derrotó a Colombia en la final por 1-0. Defender el título no será nada fácil, porque enfrente estará la España de Luis de la Fuente, campeona de la Euro 2024 con un 2-1 ante Inglaterra.

Las anteriores ediciones fueron en 1985, cuando Francia le ganó 2-0 a Uruguay; en 1993, con Argentina imponiéndose por penales ante Dinamarca tras un 1-1, y en 2022 nuevamente con la Albiceleste, esta vez goleando 3-0 a Italia. Este recordado partido se disputó en Wembley y la Albiceleste se lució con los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Dybala. Fue el segundo título de la era Scaloni y la mejor antesala para la Copa del Mundo 2022.

¿Y si se vuelven a encontrar?

La Finalissima, además de ser una prueba de fuego antes del Mundial, puede ser un «ensayo» para un posible cruce en el Mundial del 2026. Es que si uno de los dos no logra ganar su grupo y termina en el segundo lugar, los candidatos se enfrentarían muy rápido, en los 16vos de final. Sin dudas, esta edición de Qatar promete emociones y una batalla táctica entre dos DT que se conocen e, incluso son amigos, como Scaloni y De la Fuente.