Habrá Finalissima: Argentina-España tiene fecha y sede confirmadas

La Finalissima entre las selecciones de Argentina y España tiene fecha y sede confirmadas. El presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), Rafael Louzán, anunció que los vigentes campeones de América y de Europa se medirán el viernes 27 de marzo del 2026 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar.

El mismo escenario en el que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en 2022 recibirá al esperado partido entre los campeones continentales, y se dará el esperado duelo entre el 10 de Argentina y Lamine Yamal, la estrella de Barcelona marcada como el sucesor del rosarino.

Esta final, que organiza la FIFA con el aval de la Conmebol y la UEFA, se lleva a cabo entre el campeón de la última Copa América y el de la Europa. La Albiceleste y la Roja se coronaron en sus respectivos torneos en el 2024 y ahora irán por un título «mundial».

¿Cuántas veces ganó la Selección Argentina la Finalissima?

La Albiceleste se quedó con el título de este torneo en dos oportunidades: en 1993 venció a Dinamarca en el estadio José María Minella de Mar del Plata por penales (5-4) tras el 1-1, cuando se llamaba Copa Artemio Franchi. Y más aca en el tiempo, en 2022, derrotó a Italia por 3-0 en Wembley.

Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley.

Ligados por el Mundial 2030

Integrantes de la RFEF y de la AFA han mantenido diferentes encuentros en los últimos tiempos, que están ligados a los preparativos de la Copa del Mundo 2030, en la que ambos actuarán como anfitriones. En esas reuniones seguramente terminaron de abrochar este Finalissima, que varias veces estuvo en veremos y que incluso, corrió riesgos de suspensión.