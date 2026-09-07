¡Es oficial! Rubén Darío Insua inició su tercer ciclo como técnico de San Lorenzo de Almagro

«¡De nuevo en tu casa, Rubén!» Tras varios días de negociación, finalmente Rubén Darío Insúa fue presentado oficialmente hoy como nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro tras la salida de Néstor «Pipo» Gorosito, en lo que será su tercer ciclo como DT del Ciclón, al que llevó al título en la Copa Sudamericana en 2002.

La llegada del Gallego, cuyo último ciclo en el Ciclón concluyó en abril de 2024, fue anunciada a través un emotivo video en las redes sociales del club de Boedo, con la participación del propio Insua: “Cuando era chiquito, yo escuchaba a mi papá que decía que a San Lorenzo hay que defenderlo todos los días y que había que cuidarlo. Pienso honrar la memoria de mi padre”, expresó el DT.

“Lo que sembraste en San Lorenzo lo tenemos presente todos los días. Pero esta historia todavía no terminó. Vamos a buscar lo que falta”, agregó el Cuervo a través de la red social X.

Lo que sembraste en San Lorenzo lo tenemos presente todos los días.



Pero esta historia todavía no terminó. Vamos a buscar lo que falta. pic.twitter.com/EIddFjydOj — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 7, 2026

El inicio del tercer ciclo del DT, que contará con Fabián García, Carlos Orsi y Roberto Oste como ayudantes de campo, será el próximo domingo 13 de septiembre en el Estadio Libertadores de América, cuando San Lorenzo visite a Independiente en el clásico de la novena fecha del Torneo Clausura.

Para Insua y la dirigencia, el objetivo es claro: devolver al Ciclón a los puestos de clasificación para los playoffs del campeonato doméstico y mantenerse con chances de obtener un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana, el mayor reto hasta el cierre del semestre.

De momento, San Lorenzo se encuentra décimo en la Zona A del Torneo Clausura, con 10 puntos tras ocho fechas disputadas, y fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final. A eso se suma la situación en la Tabla Anual: el Ciclón acumula 32 puntos y está muy por debajo de la línea que, actualmente, marca el acceso a la Copa Sudamericana 2027.