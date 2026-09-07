Río Negro inauguró la ampliación del 911 en Roca: suman cámaras e inteligencia artificial

El Gobierno de Río Negro inauguró este lunes la ampliación del Centro de Monitoreo 911 RN Emergencias de Roca, una obra que permitirá ampliar la red de videovigilancia de la ciudad y sumar nuevas herramientas tecnológicas para la prevención del delito. El sistema pasará de unas 65 cámaras a 170 y contará con lectores de patentes e inteligencia artificial.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la ampliación forma parte de una inversión provincial cercana a los 12 millones de dólares destinada a incorporar tecnología al sistema de seguridad. “Estamos en toda la provincia llevando adelante una inversión muy importante para dotar de tecnología al sistema de prevención del delito”, señaló.

Roca pasará de tener actualmente 65 cámaras de vigilancia a 170. Foto: Franco Urchipía.

Por su parte, la intendenta María Emilia Soria acompañó la inauguración y destacó el trabajo conjunto entre los distintos organismos. “Es un avance enorme, más inversión para prevenir el delito, algo que estábamos esperando, ansiando, necesitando”, afirmó. Y remarcó: “No hay bandera política cuando una vecina tiene una situación de delito, de peligro, de robo, ahí tenemos que responder todos por igual”.

Más cámaras y lectores de patentes en Roca

La nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad del centro de monitoreo. Weretilneck afirmó que Roca pasará de 65 cámaras a 170 cámaras y que también se incorporarán 13 cámaras lectoras de patentes. La ampliación y refacción del edificio había sido licitada por la Provincia con un presupuesto oficial de $125,4 millones, destinado a sumar 56,7 metros cuadrados y refaccionar otros 19 metros cuadrados.

Según explicó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Daniel Arcajo, el centro cuenta ahora con 10 puestos de trabajo y un servidor conectado con el sistema central de Viedma. En el caso de las cámaras LPR, detalló que cuando se detecta una patente, el sistema cruza automáticamente la información con las bases de datos nacionales y provinciales y puede informar en unos dos segundos si el vehículo tiene un pedido de secuestro.

Además señaló que el cambio no se limita a sumar dispositivos: “Pasamos un sistema manual tradicional a un sistema que integra inteligencia artificial, analítica, estructuras de redes y base de datos”. Según explicó, las nuevas herramientas permiten detectar características de personas, vehículos y determinadas situaciones para generar alertas a los operadores.

Foto: Franco Urchipía.

El nuevo sistema provincial ya funciona sobre la base de mapas de calor, que combinan información policial con los datos de las llamadas al 911. “Nos permite saber qué cámaras mirar en determinado tiempo, qué tipos de hechos están ocurriendo alrededor de esas cámaras y de qué manera podemos ser más eficientes a la hora de prevenir y disuadir el delito”, explicó el funcionario.

La modernización también incluyó la incorporación de 110 nuevos efectivos al programa y capacitaciones para el personal. En la provincia funcionan actualmente 17 centros de monitoreo y, según Arcajo, la infraestructura alcanza un 90% de avance. Restan completar las obras de Fernández Oro y El Bolsón, y estimó que antes de fin de año quedaría finalizada la infraestructura de los centros de monitoreo de toda la provincia.

Weretilneck adelantó además otras medidas que forman parte del plan provincial de seguridad: la modernización del sistema de comunicaciones de la Policía, un registro de huellas genéticas junto al Ministerio Público, cámaras corporales y la incorporación de pistolas Taser, cuyo trámite comenzará con el objetivo de que puedan utilizarse hacia fin de año.

El sistema municipal también se amplía en Roca

La intendenta de Roca, María Emilia Soria explicó que el municipio cuenta actualmente con 75 cámaras y que el objetivo es llegar a 150. El sistema funciona en el segundo piso del edificio del Concejo Deliberante y está orientado principalmente al cuidado del espacio urbano. “Cuando detectamos una situación delictiva enseguida llamamos al 911 y avisamos a la Policía”, explicó.

Soria destacó que el trabajo también apunta a compartir información entre las distintas áreas de seguridad y prevención. “Recién afuera estábamos si a mí hospital, tránsito, policía, desarrollo social de provincia, desarrollo social de municipio”, señaló, y remarcó que ante una situación de riesgo “no depende del color” político, sino de que cada organismo pueda intervenir dentro de sus competencias.

La intendenta contó además que las imágenes municipales son utilizadas para colaborar en investigaciones cuando existe un requerimiento policial o judicial. Como ejemplo, recordó el caso de una menor que había desaparecido de una escuela: “A través de una cámara del municipio pudimos determinar que la nena no había sido raptada, sino que se había ido con su novio”. Según relató, ese registro permitió llevar tranquilidad rápidamente a la familia.