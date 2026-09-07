Río Colorado cerró su 49° Exposición Rural con un buen remate de reproductores, se vendió el 97% de la oferta y se negociaron más de 1.000 millones de pesos

Desfile de campeones en la Expo Rural de Río Colorado, previo al remate en horas de la tarde.

La Sociedad Rural de Río Colorado cerró un exitoso inicio del circuito de exposiciones rurales de la provincia de Río Negro con un buen nivel de ventas y un monto que superó los 1.000 millones de pesos.

En total se comercializaron 74 ejemplares Aberdeen Angus y 55 Hereford, con una fuerte demanda de reproductores y valores que reflejaron el interés por seguir incorporando genética a los rodeos.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el resultado dentro del proceso que viene atravesando la ganadería provincial. “Las rurales permiten ver el trabajo de todo un año y también cómo fue cambiando nuestra ganadería. Venimos trabajando en genética, producción de forraje, infraestructura, maquinaria y financiamiento para que cada vez más etapas de la cadena se desarrollen en Río Negro. Que prácticamente la totalidad de los animales encuentre comprador muestra que hay productores que siguen invirtiendo, incorporando genética y proyectando crecimiento”, señaló.

En Aberdeen Angus se vendieron 9 toros Puros de Pedigree, con un promedio de $14.000.000 y valores entre $10.000.000 y $26.000.000, este último para el ejemplar de la cabaña Don Fioto, de Luciano Correndo. Los 41 toros Puros Controlados alcanzaron un promedio de $8.800.000, con un máximo de $15.000.000 para un ejemplar de La Txapela, de Gabriel Jaca, y un mínimo de $7.000.000.

El Gran Campeón Hereford a pista, de la mano de Gabriel Jaca, de cabaña La Txapela.



Entre las hembras Angus se comercializaron 4 vientres Puros de Pedigree a un promedio de $10.125.000, con un máximo de $12.700.000 y un mínimo de $9.400.000. También se vendieron 20 hembras Puras Controladas, con un promedio de $6.000.000 y valores de entre $5.000.000 y $8.500.000.

En Hereford, los 8 toros Puros de Pedigree vendidos promediaron $10.400.000, con operaciones entre $8.000.000 y $15.000.000. Por su parte, los 35 toros Puros Registrados alcanzaron un promedio de $8.150.000, con un máximo de $11.000.000 y un mínimo de $6.500.000.

Un lote de cabaña Jotace, de Juan Carlos Sagarzasu, a la venta en Río Colorado.



También se comercializaron 12 vaquillonas Puras Registradas Hereford a un promedio de $4.000.000, con valores de entre $3.500.000 y $5.000.000. La hembra Pura de Pedigree presentada en esta categoría quedó sin venta.

Incorporación de genética



El Secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, puso el foco en el impacto que tiene este circuito sobre los rodeos comerciales. “Detrás de estos remates hay muchos años de selección y trabajo de las cabañas, pero también productores que vienen a buscar reproductores para incorporar genética a sus campos. Esa mejora después se traduce en mejores índices productivos y en una ganadería cada vez más eficiente en las distintas regiones de la provincia”, expresó.

La Rural de Río Colorado abrió así el calendario provincial de eventos ganaderos, que continuarán en Viedma el próximo fin de semana, en General Conesa el 19 y 20 de septiembre, en Choele Choel el 26 y 27 de septiembre y cerrará la Sociedad Rural del Alto Valle en el primer fin de semana de octubre.