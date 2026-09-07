La obra de agua más grande de Río Negro ya tiene ofertas millonarias para avanzar en Roca

La licitación del Plan Director de Agua Potable de Roca avanzó este lunes con la apertura de los segundos sobres, correspondientes a las ofertas económicas. La obra, financiada por la CAF, tiene un plazo de ejecución de 24 meses y fue definida por el Gobierno provincial como la obra hídrica de mayor magnitud de Río Negro.

De las cinco empresas que habían pasado por la primera instancia, tres quedaron habilitadas para presentar ofertas económicas tras superar la evaluación técnica: Sylpa S.R.L., Roque Mocciola S.A. y Alusa S.A. Cecosa S.A. y Eco Sur Bahía no avanzaron a esta etapa. La propuesta más baja fue la de Roque Mocciola, por $45.986.531.808; luego quedó Sylpa SRL, con $47.983.377.247,33, y Alusa S.A, con $49.232.916.123,55. Las tres ofertas superaron el presupuesto oficial de $38.552.499.270,95.

El acto se realizó en la Asociación Libanesa de Socorros Mutuos. Foto: Franco Urchipía.

Ahora resta la evaluación de las propuestas y el proceso administrativo previo a la adjudicación de los trabajos, que buscan reforzar todo el sistema de abastecimiento de Roca, desde la captación en el río Negro hasta la distribución en los barrios.

El Plan Director de Agua permitirá ampliar las redes y mejorar el abastecimiento en el norte de Roca

Durante el acto, la intendenta María Emilia Soria destacó que Roca esperaba esta obra desde hace 15 años y remarcó que será fundamental para continuar con la expansión de la ciudad hacia el norte. La jefa comunal explicó que actualmente el Municipio debe llevar agua en camiones a algunos barrios, una situación que busca resolver con la extensión de las redes. “No es lo que queremos, no es calidad de vida”, afirmó, y sostuvo que la nueva infraestructura permitirá llevar el servicio de manera permanente a esos sectores.

Durante el acto también se realizó la entrega de personerías jurídicas y del proyecto para la ampliación de la red de agua potable en el barrio Chacra Monte. Foto: Franco Urchipía.

La intendenta también explicó que la capacidad de reserva existente es una de las limitaciones para avanzar con las redes hacia el norte. “La única cisterna que hay es la de Quinta 25 Norte y necesitamos poder cruzar la Ruta 6 hacia el otro sector”, señaló. En ese sentido, mencionó específicamente a Alta Barda y J.J. Gómez, además de otros barrios que continúan creciendo.

Soria planteó que el impacto de la obra no quedará limitado a las nuevas conexiones. También permitirá mejorar el funcionamiento del sistema de agua potable en toda la ciudad, especialmente frente a los mayores consumos del verano. “No solamente conectar los barrios que faltan, sino mejorar la presión en toda la ciudad”, afirmó.

El proyecto contempla la ampliación en un 50% de la capacidad de producción de la planta potabilizadora de Stefenelli, nuevas estaciones de bombeo, acueductos y más de 22.000 metros de cañerías de distribución. También se construirá una cisterna de 2 millones de litros en Barrio Nuevo, que permitirá mejorar la reserva y distribución en el norte y oeste de Roca.

Una obra pensada para los próximos 25 años

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que el proyecto no apunta únicamente a resolver las dificultades actuales, sino a preparar a Roca para su expansión futura. “Estamos previendo la expansión de la ciudad que seguramente va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y nosotros tenemos que estar preparados”, sostuvo.

Foto: Franco Urchipía.

Weretilneck también puso en valor el proceso que permitió llegar a esta instancia, desde el desarrollo original del proyecto por parte del Departamento Provincial de Aguas, su posterior actualización por Aguas Rionegrinas y las gestiones para conseguir el financiamiento internacional. Según explicó, el proyecto debió atravesar distintas evaluaciones técnicas y administrativas hasta llegar a la licitación.

Por su parte, el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, explicó que por la magnitud del proyecto inicialmente se había evaluado ejecutarlo por etapas, pero finalmente se decidió avanzar de manera integral.

Iud también destacó el lugar que ocupa Río Negro a nivel nacional en materia de infraestructura sanitaria. Señaló que, en los últimos dos años y medio, solo seis de las 24 provincias argentinas avanzaron con proyectos de este tipo y que Río Negro forma parte de ese grupo. “Quiere decir que Río Negro está entre las seis provincias que han logrado financiamiento de este tipo”, afirmó. Además, sostuvo que, con las obras que se están ejecutando en distintos puntos del territorio, la provincia podrá convertirse en una de las tres con mayor cobertura de agua potable y cloacas del país.

Durante el acto también estuvo presente el Ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y el legislador por JSRN, Facundo López. Foto: Franco Urchipía.

Con la apertura de las ofertas económicas, el Plan Director entra ahora en la etapa de evaluación que definirá cuál de las tres empresas estará a cargo de ejecutar una infraestructura diseñada para garantizar el abastecimiento de agua potable a una población estimada en 210.000 habitantes.