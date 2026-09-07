El BCRA cortó con la compra de divisas tras una racha de 27 días consecutivos: cómo operó el dólar este lunes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó su actividad en el mercado de cambios este lunes 7 de septiembre con saldo neutro y rompió una racha compradora de 27 jornadas ininterrumpidas. Esta decisión marca la tercera oportunidad en el año en la cual la autoridad monetaria opta por no intervenir en la plaza financiera local. Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario a principios de enero de 2026, la entidad que preside Santiago Bausili ya adquirió 14.176 millones de dólares. De este modo, el BCRA superó la meta anual estipulada de US$ 10.000 millones y el mercado proyecta un alcance de US$ 16.000 millones antes del cierre del año.

La inactividad de este lunes responde de forma directa al feriado en Estados Unidos, una pausa que contrajo la liquidez de la plaza financiera a menos de la mitad del volumen habitual. En el segmento de contado se negociaron apenas US$ 299,8 millones. Frente a este contexto, el Central prefirió evitar la compra de divisas para no sumar presión sobre la demanda en una rueda reducida, donde las adquisiciones oficiales poseían potencial para impactar con fuerza sobre la cotización.

Cómo operó el dólar este lunes 6 de septiembre

En la rueda financiera del comienzo de semana, las distintas cotizaciones de la divisa norteamericana mostraron un comportamiento mixto.

El dólar mayorista cerró a 1.511,50 pesos, con un alza diaria del 0,2% y un acumulado anual del 3,7%. Por su parte, el dólar oficial finalizó sin variaciones a 1.530 pesos, al igual que el dólar tarjeta, que se mantuvo estático en 1.989 pesos.

En el segmento bursátil, el dólar MEP registró un leve incremento del 0,2% para ubicarse en $1.528,21, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) experimentó una baja del 0,9% y culminó la jornada a $1.568,89.

Dólar Último ($) % Día % Año Mayorista 1.511,50 0,2 3,7 Oficial 1.530,00 – 3,4 Tarjeta 1.989,00 – 3,4 MEP 1.528,21 0,2 3,2 CCL 1.568,89 -0,9 2,9 Cripto 1.489,60 – -3,5

Fuente: Rava Bursatil.

Las brechas cambiarias reflejaron distancias acotadas entre las distintas variantes del tipo de cambio. La diferencia entre el dólar oficial y el MEP se situó en un 0,20%. A su vez, la brecha entre el oficial y el CCL alcanzó el 2,50% con tendencia a la baja, mientras que la distancia entre el MEP y el CCL se ubicó en un 2,70%.

En el mercado de futuros ROFEX, los contratos mostraron leves correcciones. Las posiciones para septiembre de 2026 cerraron a 1.528,50 pesos, las de noviembre a 1.581,50 pesos, y los contratos a febrero de 2027 se mantuvieron sin cambios diarios en 1.670 pesos.

Qué pasa con el nivel de reservas

Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, detalló que la contracción del mercado desincentivó la participación del organismo.

En la misma rueda, la cotización mayorista experimentó un alza de $3,50, equivalente a un 0,2%, para concluir en 1.511,50 pesos. Con este movimiento, a lo largo de septiembre la divisa acumula un avance de tres pesos, mientras que en todo 2026 el incremento totaliza $56,50, o un 3,9%.

Durante el mes de agosto, las compras de dólares del BCRA sumaron US$ 768 millones. Esta cifra evidenció una clara desaceleración frente a los meses anteriores y marcó el nivel mensual más bajo de todo 2026. Como contraste, la incorporación de divisas había alcanzado niveles muy superiores con anterioridad: US$ 2.162 millones en julio; US$ 1.418 millones en junio; US$ 2.596 millones en mayo; US$ 2.769 millones en abril; US$ 1.671 millones en marzo; US$ 1.557 millones en febrero; y 1.158 millones de pesos en enero.

El menor ritmo de adquisiciones respondió a una combinación de mayor demanda de dólares y una oferta más limitada. Este escenario redujo la capacidad de la autoridad monetaria para sostener el volumen de compras exhibido en los meses previos.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas cerraron en US$ 50.733 millones este lunes, con una baja intradiaria de 23 millones de dólares. Más allá de esta leve caída, el stock del Central se consolidó por encima de los US$ 50.000 millones y quedó muy cerca del nivel más alto en la era Milei y desde septiembre de 2019.

Un nuevo canje de deuda para ganar margen de acción

A la par de la inactividad cambiaria, el Ministerio de Economía y el BCRA concretaron un canje de deuda. Esta operatoria permite a la autoridad monetaria incorporar letras del Tesoro vinculadas a la evolución del tipo de cambio oficial por un monto de hasta US$ 2.000 millones. La transacción dota al organismo de instrumentos para actuar en los mercados de cobertura cambiaria sin necesidad de sacrificar reservas internacionales. El acuerdo se celebró el jueves 4 de septiembre y su liquidación se concretó este lunes 7.

Como parte de este intercambio, el BCRA cedió al Tesoro las LECAP S30O6, títulos en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y rendimiento a tasa fija. En contrapartida, la entidad recibió dos Letras vinculadas al dólar estadounidense: las LELINK D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 y un valor nominal original de hasta US$ 800 millones, y las LELINK D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y un tope de US$ 1.200 millones. Aunque el límite máximo de la operación es de US$ 2.000 millones, la cantidad final de cada instrumento permanece sujeta a las cotizaciones de mercado vigentes al momento de ejecutar la conversión.

Con este mecanismo de canje, el Banco Central altera la composición de su cartera. La entidad deja de tener un título en pesos con capitalización de intereses a tasa fija y pasa a poseer activos atados a la evolución del dólar oficial. Estos títulos le otorgan capacidad para vender cobertura cambiaria en los mercados financieros, un recurso utilizado por el equipo económico ante períodos de presión sobre el tipo de cambio en 2025 y 2026.

Los actores del mercado financiero analizaron con rapidez el efecto de esta maniobra técnica. Desde la consultora Max Capital afirmaron que la consecuencia directa del canje resulta clara, ya que “ampliará el margen del banco central para vender instrumentos de cobertura cambiaria”. En la misma línea, los especialistas de la firma Outlier señalaron que “la operación busca nutrir al BCRA de mayor poder de fuego en los mercados de cobertura, donde lo hemos visto muy activo durante los últimos meses”. Del lado del Tesoro, el Estado sustituye una deuda en pesos por obligaciones ajustadas a la evolución cambiaria, una acción que replica una maniobra idéntica ejecutada en julio pasado.