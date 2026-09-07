Tras el asfalto, Rolando Figueroa busca que las petroleras sumen hectáreas bajo riego en Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa firmará este martes el acuerdo para el financiamiento de un nuevo paquete de obras viales en Vaca Muerta junto a empresas petroleras que operan en la formación no convencional.

La actividad se hará en la Casa de Neuquén en Buenos Aires, luego de ser postergada la semana pasada por motivos de agenda. Originalmente el plan del Gobierno era formalizar el convenio en Houston, durante la visita que encabezó el mandatario días atrás junto a funcionarios de su gestión e intendentes de la provincia.

Durante una inauguración de obras junto al intendente capitalino, Mariano Gaido, Figueroa destacó el interés que despierta la provincia en el exterior y dijo que el plan vial es un paso más hacia el objetivo de monetizar los recursos que se generan con la industria hidrocarburífera.

Un «win-win» para Neuquén y las petroleras

El esquema, que será refrendado por las principales operadoras de la cuenca, se financiará con un adelanto de regalías. El gobernador dijo que se trata de «un win-win», ya que los fondos son de la Provincia y las empresas se beneficiarán al contar con rutas en mejores condiciones.

Entre las obras contempladas se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el llamado «Camino de la Tortuga»; la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51 entre las rutas 8 y 17; y la repavimentación de la Ruta Provincial 8 entre las rutas 51 y 7, además de trabajos sobre la Ruta Provincial 7 desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

Figueroa hizo hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura de la provincia. Sostuvo que en la gira por Estados Unidos hubo «un gran interés» por lo que está sucediendo en Neuquén, «están sorprendidos de cómo lo estamos planificando«.

El acuerdo por las rutas se firmará en Buenos Aires. Foto: Cecilia Maletti.

«Tenemos que ir construyendo sustentabilidad social», enfatizó el gobernador. Del acuerdo participarán YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

Vacas vivas en Vaca Muerta

Según adelantó, mañana también discutirá con las empresas un acuerdo para racionar parte del agua que demanda la actividad shale y poner nuevas hectáreas bajo riego en la zona de Vaca Muerta.

Dijo que esta «es la primera vez» que se discute un entendimiento de este tipo. La intención es expandir la producción agroindustrial, en especial la que está vinculada a la ganadería.

La Provincia, sin embargo, también impulsaría proyectos de otro tipo, siempre que sean factibles en términos productivos. El riego se haría en una primera instancia a través de pivotes, un mecanismo conocido en la región por su empleo en el cultivo de forrajes.

Ayer, en un comunicado, el Gobierno dijo que la primera etapa de la iniciativa prevé regar unas 5.000 hectáreas, que se sumarán a las 55.000 que están planificadas en el Corredor del Viento, entre Picún Leufú y Piedra del Águila, y a otras más que se podrían incorporar en la Comarca Petrolera.

«Creemos que el agua es fundamental. Hoy estamos haciendo una inversión cercana a los 200 millones de dólares en la gestión del agua para la zona de la Confluencia», precisó Figueroa.