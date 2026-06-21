Es titular en Austria, se fracturó la mandíbula y mañana usará una máscara ante Argentina

Buenas noticias para el combinado austríaco, a horas del duelo ante la Selección Argentina por la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo; partido que se disputará mañana las 14, en el Dallas Stadium.

Y es que el defensor Stefan Posch, quien sufrió una fractura de mandíbula en la primera jornada ante Jordania, se entrenó con normalidad en la última práctica y ya está a disposición del técnico para el choque de mañana.

De acuerdo con la Corporación Austriaca de Radiodifusión (ORF), el futbolista podrá competir utilizando una máscara protectora diseñada especialmente para resguardar la zona afectada tras el golpe recibido. La misma se diseñó en Los Ángeles y se fabricó en Phoenix.

La lesión de Posch se produjo luego de un choque con el arquero jornado, generando preocupación y alarma de inmediato. No obstante, a las horas, el cuerpo médico descartó alguna intervención quirúrgica, lo que aceleró la recuperación y el proceso de reincorporación al plantel.

La máscara protectora, de acuerdo a lo que se vio en la práctica autríaca, cubre solamente la zona mandibular, 50 % del rostro, a diferencia de las protecciones completas vistas en otros deportistas y disciplinas.

Junto a Posch, también dejaron atrás algunas molestias físicas David Alaba y Alessandro Schopf, que habían realizado tareas diferenciadas en los días previos y ya se reintegraron al grupo. El entrenador Ralf Rangnick mantiene una única baja confirmada: Christoph Baumgartner por una lesión muscular, que obliga a modificar algunas piezas del equipo.