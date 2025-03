Escándalo en la NBA: dos figuras protagonizaron un violento episodio en pleno partido y fueron expulsados

Los Houston Rockets lograron una importante victoria sobre los Phoenix Suns por 111-104 en la NBA, en un partido que fue viral por el enfrentamiento entre Steven Adams y Mason Plumlee. El altercado, que comenzó con una disputa por un rebote y escaló rápidamente en intensidad, terminó con ambos jugadores en el suelo y su expulsión antes del descanso.

El incidente ocurrió en el segundo cuarto del partido en el Toyota Center. Durante una disputa, Adams y Plumlee se enredaron en una confrontación que comenzó con codazos y empujones y terminó con una caída en la cancha mediante una toma de lucha libre, rodeados por jugadores, entrenadores y personal de seguridad. Los árbitros, siguiendo el reglamento de la NBA, determinaron que ambos incurrieron en “acciones agresivas” calificadas como pelea, lo que provocó su expulsión inmediata.



Adams, que se caracteriza por su fortaleza defensiva y su capacidad para controlar la pintura, recibió la ovación del público de Houston mientras abandonaba la cancha rumbo a los vestuarios. Por su parte, Plumlee, pivot de los Suns, dejó el partido con un visible corte en la frente, resultado del forcejeo con su rival.

Steven Adams and Mason Plumlee get into it! 😳



Both ejected after the heated scuffle.



📹 Nba#nba #phoenix #suns #houston #rockets #hoops #basketball pic.twitter.com/Rp4I2lU5Er