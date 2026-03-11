Español y Pérfora festejaron de local y mandan en la Liga Federal de básquet
El Torito le ganó con claridad a Pacífico (65-48), mientras que el Verde dio cuenta de Deportivo Roca por 86-75.
Centro Español (4) sacó provecho de su doble arranque como local, Pérfora (4) logró su primera victoria en casa y los dos picaron en punta en la división Sur de la Liga Federal de básquet. El Torito superó a Pacífico (2) por un claro 65-48 en El Templo de Plottier, mientras que el Verde se quedó con el duelo de ganadores ante Deportivo Roca (3), por 86-75, en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul.
La segunda fecha continuará este miércoles con el partido Atlético Regina (1)-Petrolero Argentino (1), en La Calderita, a partir de las 21; y se cerrará el viernes 13 con Independiente (2)-Club Plottier (1), en La Caldera de Neuquén, también desde las 21.
Pérfora y el factor Ruiz
Julián Ruiz jugó un partidazo, alcanzó una valoración de 34 y fue la gran figura en el segundo triunfo del Verde. Con 23 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 5 recuperos, fue muy difícil de descifrar para un Depo que peleó hasta el final, pero se encontró con un rival superior. Los parciales: 26-22, 46-38 y 64-56.
Nahuel Vicentín (20), Santiago Candia (17) y Pedro Emilio (14) fueron los otros puntos altos en el local, mientras que Sebastián Godoy Vega rozó el doble-doble con 9 puntos y 9 rebotes. En la visita el mejor fue Jeremías Fernández, ex Pérfora, con 19, seguido de Martín Pamich y Agustín Montero, con 13 y 10, respectivamente. Cristian Cadillac aportó 10 asistencias.
El Verde terminó con un 46% en triples (11/24), contra un 33% (8-24) y esa fue una de las claves de la victoria. También resultaron vitales los recuperos, con 14 del local y 8 del visitante.
Bajo goleo, mucho rebote y ganancia de Español
En un partido de bajo goleo, pero con ¡86 rebotes!, el equipo de Mauricio Santángelo se llevó la mejor parte y venció con comodidad a Pacífico. Los parciales fueron 23-11, 37-19 y 56-35, mientras que a la hora de los recobres terminaron con 43 cada uno.
Los mejores de la cancha fueron Quimey Acosta, con 23 puntos, Emilio Santana, con 17, y Franco Casacchia, con 11; mientras que Lucas Romera fue el único que llegó al doble dígito en el Decano, con 11. Gustavo Maranguello, con 14, y David Veliz, con 12, quedaron como máximos reboteros, pero enfrente ese rubro estuvo más repartido, con 9 de Luciano García (también llegó a 7 asistencias) y 8 de Acosta.
