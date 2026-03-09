Deportivo Viedma venció a La Unión y se metió en el top 8 de la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma consiguió una gran victoria frente a La Unión de Colón (88-78) en el Ángel Cayetano Arias y se metió el top 8 de la división Sur. Fue un partido intenso y cambiante, pero el triunfo quedó encasa y el quinteto rionegrino continúa con su levantada en la Liga Argentina de básquet.

Con este resultado, Depo Viedma alcanzó un registro de 16-13 y ocupa el octavo lugar de la conferencia, Ahora tiene en la mira a Quilmes (17-11) y Gimnasia y Esgrina La Plata (16-11), que están sexto y séptimo, pero cerca de los rionegrinos.

Paridad en la primera mitad

El inicio del partido fue parejo. A ambos les costó encontrar fluidez ofensiva y hubo imprecisiones en los primeros ataques. Sin embargo, Viedma movió el banco y encontró mayor claridad colectiva en ofensiva, lo que le permitió cerrar el primer cuarto arriba por 25-20.

En el segundo parcial, el equipo local mantuvo la confianza y buscó manejar el balón con circulación dinámica. La Unión, en tanto, intensificó la presión sobre las salidas de Viedma y logró descontar hasta pasar al frente 39-41. Finalmente, la visita se fue al descanso largo con una leve ventaja de 45-47, tras un parcial de 20-27.

Buena ventaja en el tercero, control en el último

Luego del entretiempo, Depo reaccionó con intensidad. Empujado por su gente, el equipo local logró igualar el encuentro y elevar el nivel defensivo. Con un juego más físico por ambos lados, el goleo bajó y Viedma logró imponerse en el tercer cuarto por 62-55, con un parcial de 17-8.

En el último tramo, el conjunto de Guillermo Bogliacino manejó mejor los tiempos del partido y administró la ventaja. La Unión intentó acercarse en el marcador, pero Viedma se mostró sólido y terminó sellando un gran triunfo en casa por 88-78, tras un parcial final de 26-23.

Los mejores de la noche

Bernardo Ossela, con 13 puntos, 12 rebotes y una valoración que llegó a 25, fue el mejor en el vencedor. También sobresalieron Luciano Cáceres, con 20 puntos y Nicolás Paleta, con 13. La visita tuvo al goleador del juego, Gonzalo Romero, con 22.

Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino viajarán para enfrentar a Villa Mitre el lunes 16 de marzo, por la fecha 30 de la competencia. Los bahienses, de andar irregular, marchan en la undécima posición, con marca de 12-16.