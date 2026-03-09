Deportivo Viedma venció a La Unión y se metió en el top 8 de la Liga Argentina de básquet
El equipo rionegrino se recuperó ante su gente y sigue su escalada en las posiciones de la Conferencia Sur. Gran partido de Ossela y Cáceres.
Deportivo Viedma consiguió una gran victoria frente a La Unión de Colón (88-78) en el Ángel Cayetano Arias y se metió el top 8 de la división Sur. Fue un partido intenso y cambiante, pero el triunfo quedó encasa y el quinteto rionegrino continúa con su levantada en la Liga Argentina de básquet.
Con este resultado, Depo Viedma alcanzó un registro de 16-13 y ocupa el octavo lugar de la conferencia, Ahora tiene en la mira a Quilmes (17-11) y Gimnasia y Esgrina La Plata (16-11), que están sexto y séptimo, pero cerca de los rionegrinos.
Paridad en la primera mitad
El inicio del partido fue parejo. A ambos les costó encontrar fluidez ofensiva y hubo imprecisiones en los primeros ataques. Sin embargo, Viedma movió el banco y encontró mayor claridad colectiva en ofensiva, lo que le permitió cerrar el primer cuarto arriba por 25-20.
En el segundo parcial, el equipo local mantuvo la confianza y buscó manejar el balón con circulación dinámica. La Unión, en tanto, intensificó la presión sobre las salidas de Viedma y logró descontar hasta pasar al frente 39-41. Finalmente, la visita se fue al descanso largo con una leve ventaja de 45-47, tras un parcial de 20-27.
Buena ventaja en el tercero, control en el último
Luego del entretiempo, Depo reaccionó con intensidad. Empujado por su gente, el equipo local logró igualar el encuentro y elevar el nivel defensivo. Con un juego más físico por ambos lados, el goleo bajó y Viedma logró imponerse en el tercer cuarto por 62-55, con un parcial de 17-8.
En el último tramo, el conjunto de Guillermo Bogliacino manejó mejor los tiempos del partido y administró la ventaja. La Unión intentó acercarse en el marcador, pero Viedma se mostró sólido y terminó sellando un gran triunfo en casa por 88-78, tras un parcial final de 26-23.
Los mejores de la noche
Bernardo Ossela, con 13 puntos, 12 rebotes y una valoración que llegó a 25, fue el mejor en el vencedor. También sobresalieron Luciano Cáceres, con 20 puntos y Nicolás Paleta, con 13. La visita tuvo al goleador del juego, Gonzalo Romero, con 22.
Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino viajarán para enfrentar a Villa Mitre el lunes 16 de marzo, por la fecha 30 de la competencia. Los bahienses, de andar irregular, marchan en la undécima posición, con marca de 12-16.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar