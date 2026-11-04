Esteban Ocon no vuelve: Haas adelanta sus planes y Rafael Camara debuta en el GP de casa

El brasileño lidera actualmente el campeonato de F2 e integra la academia de jóvenes pilotos de Ferrari.

¡No hay vuelta atrás! El equipo Haas de Fórmula 1 confirmó que Esteban Ocon no volverá a competir para la escudería en lo que resta de la temporada y, en consecuencia, adelantar sus planes con el brasileño Rafael Camara.

El volante de 21 años, integrante de la academia de jóvenes talentos del equipo Ferrari, había sido anunciado como piloto titular a partir de 2027. Sin embargo, el agravamiento del conflicto con el francés Ocon el pasado fin de semana en México cambió el escenario y facilitó su llegada antes de tiempo.

Camara, que actualmente lidera el campeonato de la F2 con el Invicta Racing, se dará el lujo de debutar en la Fórmula 1 nada menos que en su casa, en el Gran Premio de Brasil a disputarse este fin de semana en Interlagos (San Pablo).

TGR Haas F1 Team can confirm that Esteban Ocon will no longer compete on its behalf in the 2026 FIA Formula 1 World Championship. Rafael Câmara will now partner Ollie Bearman in the team at the São Paulo Grand Prix. Rafael will make his Formula 1 debut on home-soil this year having last month been announced as one of TGR Haas F1 Team’s full-time driver signings for the 2027 FIA Formula 1 World Championship. #HaasF1 #F1 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 3, 2026

Haas venía “a los tiros” con Ocon desde hacía tiempo. De hecho, tras el parate de verano, la junta directiva decidió no renovarle el contrato debido al tenso momento que se vivía puertas adentro; los conflictos con su coequiper Oliver Bearman y los permanentes contradichos con el Jefe de equipo, fueron motivos más que suficientes para la decisión.

Pero la situación se agravó luego de los ensayos libres en el “Hermanos Rodríguez”, donde, tras una acalorada discusión con el jefe de equipo, Ayao Komatsu, el team norteamericano echó al francés y le cedió la butaca al japonés Ryo Hirakawa, que terminó cumpliendo un buen papel finalizando 10° y sumando un punto.

«Ya le hemos comunicado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento de carrera en TGR Haas F1 Team durante esta temporada», explicó Komatsu.

El brasileño completó unos cuantos kilómetros con Ferrari en pruebas privadas.

«Este tipo de decisiones nunca se toman a la ligera, como ocurrió en Ciudad de México. Pero tanto entonces como ahora, creemos firmemente que es lo mejor para el equipo de cara al futuro. Las conversaciones que finalmente tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y continuaremos respetando el carácter privado de las situaciones que se desarrollan a puertas cerradas».

De esta forma, Camara se pondrá al volante del VF-26 en Interlagos. El brasileño, que causó una excelente impresión en Haas durante pruebas privadas, tendrá la oportunidad de comenzar su carrera en la F1 varios meses antes de lo previsto.