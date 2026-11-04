Rincón de los Sauces inició la red provincial de emergencias: será uno de los siete centros de acopio en Neuquén

La localidad de RIncón de los Sauces es la primera en oficializarse como centro de suministros, herramientas y asistencia de personas ante complicaciones climáticas en la provincia.

La Municipalidad de Rincón de los Sauces fue escenario de una cumbre estratégica, impulsado por el Gobierno provincial en el marco de la emergencia meteorológica de «El Niño», declarada en todo el territorio neuquino. El encuentro reunió a funcionarios provinciales, autoridades locales y representantes de fuerzas vivas para articular acciones concretas de prevención y respuesta rápida.

La reunión adquiere particular relevancia debido a los antecedentes climáticos recientes que afectaron a la región norte de la provincia. Las intensas precipitaciones y la crecida de cursos de agua pusieron a prueba la infraestructura local, evidenciando la necesidad de contar con una planificación anticipada y recursos descentralizados.

Entre los principales anuncios de la jornada, se confirmó la designación formal de Rincón de los Sauces como uno de los siete centros regionales de evacuación y acopio previstos en el mapa provincial de contingencias. Esta medida busca garantizar una respuesta operativa inmediata ante situaciones de aislamiento o interrupción temporal de rutas.

Para el funcionamiento operativo de este centro logístico, se asignó un galpón perteneciente a Vialidad Provincial. En estas instalaciones se concentrará el almacenamiento estratégico de suministros esenciales, elementos de primera necesidad y equipamiento técnico para la asistencia humanitaria.

Cuál será la logística y recursos para la asistencia en Vaca Muerta

El espacio designado albergará provisiones vitales como agua potable, alimentos no perecederos, colchones, mantas y elementos de limpieza. Esta reserva permanente permitirá abastecer a la población afectada sin depender de la llegada tardía de insumos desde la capital neuquina en momentos críticos.

Además de los suministros para personas, el centro dispondrá de herramientas y recursos específicos destinados al rescate y resguardo tanto de ciudadanos como de animales en riesgo. La coordinación de estos recursos estará a cargo de los equipos locales en enlace directo con el sistema provincial de emergencias.

De la mesa de trabajo participaron figuras clave de la administración pública y de organismos de seguridad. Estuvieron presentes la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; el delegado regional de Vaca Muerta, Milton Morales; y la intendenta local, Norma Sepúlveda.

La reunión también contó con la participación activa de referentes de Defensa Civil Municipal, Bomberos Voluntarios, la Policía del Neuquén, el EPEN, Hidenesa, Recursos Hídricos y representantes del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.

Un convenio para blindar el intercambio de información

Uno de los hitos institucionales de la jornada fue la rúbrica de un convenio específico de cooperación e intercambio de datos entre la Provincia y el municipio. Este acuerdo establece canales formales para compartir alertas meteorológicas tempranas y mapas actualizados de vulnerabilidad urbana.

El entendimiento mutuo busca optimizar la toma de decisiones mediante la designación de referentes de enlace permanentes. De este modo, cualquier fluctuación en las condiciones climáticas permitirá activar protocolos estandarizados de manera automática entre las distintas jurisdicciones del Estado.

Las autoridades y los técnicos realizaron posteriormente una recorrida en terreno por los sectores mencionados. (Foto: Gobierno de Neuquén)

Durante las deliberaciones, los equipos técnicos repasaron el comportamiento hidrológico reciente, poniendo especial atención en la cuenca del río Colorado y en los puntos críticos de la geografía local. Se analizaron específicamente las problemáticas históricas registradas en las inmediaciones del arroyo Carranza y los tramos más vulnerables de la Ruta Provincial 8.

Esta inspección ocular permitió evaluar in situ las intervenciones de infraestructura necesarias para mitigar el impacto de futuros eventos climáticos extremos en los accesos y barrios periféricos.

La continuidad de la agenda provincial y prevención en marcha

La estrategia adoptada se enmarca en el Decreto provincial que declara el estado de emergencia meteorológica, otorgando herramientas jurídicas y operativas para agilizar la contratación de obras menores y la afectación de recursos públicos a tareas de prevención.

La hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo provincial establece que este modelo de articulación territorial continuará replicándose de manera sucesiva en otras localidades clave del mapa neuquino. Las demás ciudades designadas serían:

Cutral Co

Zapala

Chos Malal

Piedra del Águila

A su vez, desde Provincia anunciaron la selección de una localidad en el sector Confluencia y sur de Neuquén.

Desde el municipio recordaron que la eficacia de estos dispositivos preventivos depende también del compromiso de la ciudadanía. Se reiteró la recomendación de mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y acatar las directivas de los organismos de emergencia ante la emisión de alertas.