Cuatro provincias recibieron ATN en el inicio de noviembre: cómo se distribuye el reparto en 2026

Tres provincias mesopotámicas resultaron las más favorecidas por el Gobierno de Javier Milei en relación con los envíos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2026.

Durante octubre el Ejecutivo no realizó ningún giro por esta vía a las jurisdicciones del interior y la recaudación del fondo ATN alcanzó a $115.102 millones, según la consultora Politikon Chaco en base a informes de la Dirección Nacional de Administración Provincial (DNAP), consignó Noticias Argentinas.

Cómo fue el reparto de ATN en las provincias

En rigor, en octubre se devengaron fondos para cuatro provincias que fueron efectivamente pagados en noviembre y por eso en base caja se contabilizan este mes.

Hubo envíos a Corrientes ($3.500 millones), Chaco ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones) y Misiones ($3.000 millones).

De esta forma, en el acumulado de los diez meses del año, se distribuyeron un total de $ 184.000 millones en ATN.

Considerando que dicho fondo recaudó unos $1.204.482 millones en este período, la distribución del mismo alcanzó el 18,0%, superior al del igual período de 2025 (16,9%).

El ranking es el siguiente: Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones), Catamarca ($18.500 millones), Salta ($18.000 millones), Entre Ríos ($ 15.000 millones) y Mendoza ($14.000 millones) aparecen en el top.

Luego, le siguen Jujuy ($13.500 millones), Neuquén ($12.000 millones), San Juan ($10.000 millones); Chaco ($10.000 millones); Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Santa Cruz ($6.000 millones), Córdoba ($5.000 millones) y cierra La Pampa ($3.500 millones).