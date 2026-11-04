Neuquén inauguró su primera planta de pellets para calefaccionar hogares sin gas natural

La planta funciona en el aserradero de Corfone, en Junín de los Andes, y permitirá aprovechar los residuos de la industria forestal.

Neuquén comenzó a transformar los residuos de su industria forestal en una nueva alternativa para calefaccionar viviendas e instituciones. El gobernador Rolando Figueroa inauguró este martes la primera planta provincial de pellets, instalada en el aserradero de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), en Junín de los Andes.

La fábrica permitirá aprovechar el aserrín, la viruta y otros descartes de madera que se generan durante la actividad de los aserraderos. Estos materiales serán procesados para producir pellets, pequeños cilindros de madera compactada que se utilizan como combustible en estufas y calderas especialmente diseñadas.

La planta demandó una inversión de 3,8 millones de dólares, financiada mediante un sistema de leasing con la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Cuenta con tecnología de origen italiano y tiene capacidad para producir dos toneladas por hora, equivalentes a unas 6.000 toneladas anuales.

Durante la inauguración, Figueroa destacó que la iniciativa permitirá aprovechar materiales que hasta ahora representaban un problema para la industria forestal. «Es un paso adelante aprovechar el descarte de nuestros bosques, que nos ponía siempre en riesgo de incendios con lo que guardábamos. Es una gran inversión que hemos hecho», expresó.

La materia prima provendrá de los aserraderos que Corfone tiene en Abra Ancha y en el Parque Industrial de Junín de los Andes. Entre los residuos utilizados se encuentran las cantoneras, el aserrín y la viruta, que pasarán por un proceso industrial para convertirse en combustible.

El presidente de Corfone, Jorge Lara, explicó que la incorporación de esta tecnología permitirá completar el aprovechamiento de la madera. «Con esta nueva planta el circuito se cierra, aprovechando todo hasta la última cascarita de esos árboles y de los troncos», señaló.

Una alternativa para los hogares sin gas natural

Uno de los principales destinos previstos para los pellets es la calefacción de hogares e instituciones, especialmente en sectores de Neuquén que todavía no cuentan con conexiones a la red de gas natural.

Este combustible se obtiene mediante la compactación de residuos de madera y puede utilizarse en sistemas de calefacción específicos. Su producción local busca ampliar las opciones energéticas disponibles en la provincia y, al mismo tiempo, generar una nueva actividad comercial para Corfone.

La puesta en funcionamiento también permitirá reducir la acumulación de descartes forestales. Hasta ahora, una parte de esos materiales se destinaba al operativo leña provincial, mientras que otros residuos debían quemarse o enterrarse.

La incorporación de esta nueva actividad generó entre ocho y diez puestos de trabajo permanentes, destinados principalmente a tareas técnicas y al funcionamiento de la línea automatizada de producción.

Aunque la planta ya fue inaugurada, los equipos todavía atraviesan una etapa de ajustes técnicos que podría extenderse durante uno o dos meses. En paralelo, la empresa analiza alternativas de comercialización tanto en el mercado nacional como en el exterior.

El proyecto contempla la posibilidad de ampliar la capacidad productiva en el futuro. Para ello, la infraestructura fue preparada para incorporar nuevos equipos y aumentar el volumen de fabricación.

Con esta inversión, Corfone suma una nueva actividad a su cadena forestal, que actualmente incluye la producción de madera, materiales para la construcción y viviendas. La fábrica permitirá dar valor comercial a residuos que antes generaban costos para la empresa y ofrecer una nueva alternativa de calefacción en la provincia.