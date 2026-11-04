De peón de obra a desarrollador de tres pymes en el ecosistema de Vaca Muerta

Exequiel Quinteros repasó su recorrido en la Cuenca Neuquina y el desembarco comercial de las tres pymes eléctricas en el sector energético. Foto gentileza.

El desarrollo de la Cuenca Neuquina no solo se mide en miles de barriles o etapas de fractura, sino también en las historias de trabajo y en la consolidación de redes de proveedores que sostienen la actividad diaria de los yacimientos. En ese escenario, el desarrollo comercial de tres firmas contratistas de la región refleja las oportunidades de crecimiento que ofrece el sector no convencional.

Según explicó a Energía On Exequiel Quinteros, referente comercial del grupo, los comienzos de esta trayectoria estuvieron marcados por un rol muy distinto al actual, habiendo ingresado a la industria como peón en una obra dentro de la base de Tenaris en Vista Alegre.

En aquel primer trabajo de montaje de aires acondicionados se gestó el vínculo con Sebastián Visnevetsky, técnico electromecánico a cargo de las instalaciones eléctricas del predio. De esa coincidencia laboral nació una relación que tiempo después se transformó en la creación de ACUORA SAS.

«Llegué como peón de una empresa dedicada a la colocación de aires acondicionados. Fue ahí donde conocí a Sebastián, quien estuvo a cargo de toda la instalación eléctrica. Coincidimos en muchos aspectos relacionados con el trabajo y, con el tiempo, se fue formando una amistad«, recuerda Exequiel Quinteros, referente comercial del grupo.

Aunque la firma tiene poco más de un año de vida formal, cuenta con el respaldo técnico de más de dos décadas de trayectoria de Visnevetsky en obras de baja, media y alta tensión, abarcando loteos, semaforización y proyectos civiles. Al definir la propuesta de valor para el sector petrolero, se remarca que la clave está en el compromiso para dar soluciones cuando los plazos apremian: «Sabemos que muchas veces los tiempos son todo para ayer. Lo importante es tener la voluntad de encontrar una solución y seguir adelante».

En paralelo, el grupo impulsa en la cuenca a GEVELUX, una fábrica argentina de materiales eléctricos y luminarias antiexplosivas con cuatro décadas de historia y presencia internacional. La firma de segunda generación, liderada por su CEO Ezequiel Alonzo, combina inversión en tecnología de vanguardia con un fuerte desarrollo del capital humano.

Para consolidar su presencia en el mercado local, la empresa apuesta a la formación técnica del sector mediante capacitaciones gratuitas sobre áreas clasificadas dictadas por Alonzo y el ingeniero Raúl Faustinelli.

El dictado de estos talleres busca generar un diferencial que va más allá de la mera transacción de insumos industriales. «Ofrecemos capacitaciones sin costo porque entendemos que no se trata solamente de vender un producto. También se trata de compartir conocimiento, estar presentes y generar vínculos con quienes trabajan todos los días en la industria», explica Quinteros sobre el despliegue de la marca en los yacimientos de la región.

El tridente comercial se completa con Electro HCM, empresa abocada a la venta de insumos eléctricos industriales, protecciones, sistemas de automatización e integración de tableros. Dirigida por Carlos Alberto Curcio y Gustavo Emanuel Hendi, la compañía trabaja con fabricantes de primera línea, pero busca destacar a través de la agilidad en la atención y la respuesta inmediata ante emergencias operativas.

Sobre la propuesta de la distribuidora, el equipo sostiene que el factor humano termina siendo el verdadero diferencial competitivo en el día a día de la cuenca: «Comercializan marcas de primera línea, pero para mí la diferencia está en la atención que le damos a cada cliente, en la rapidez para presupuestar y en el compromiso de dar una respuesta cuando aparece una urgencia. Detrás de las marcas y la ingeniería hay personas, y eso tiene muchísimo valor».

A modo de balance sobre la dinámica de trabajo con las empresas operadoras y de servicios, se concluye con una mirada basada en la colaboración mutua y el cumplimiento efectivo en el terreno: «Nadie puede hacer las cosas solo. Los hechos se demuestran, no se prometen. No pretendo que nos elijan sin conocernos, sino que nos den la oportunidad de presentarnos y demostrar con trabajo lo que podemos aportar. No venimos a reemplazar, venimos a sumar».