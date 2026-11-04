Quién es Pedro, el nene de ocho años de Neuquén que estará en el recibimiento al papa León XIV: su historia

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y estará hasta el miércoles 11. Su gira al país despertó gran expectativa. Desde Neuquén se organizaron viajes para participar de las actividades. Pedro, un chico de ocho años, fue elegido para estar en el recibimiento que habrá en el aeropuerto de Buenos Aires.

Las actividades del Sumo Pontífice serán en CABA, Buenos Aires y Córdoba.

Neuquén presente en el recibimiento al papa León XIV

Una de las neuquinas que viajará a ver a León XIV será Victoria Irilli, integrante del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana (MJVC) . Detalló que del movimiento habrá una delegación de cuarenta personas entre adolescentes, jóvenes y adultos que partirán desde Neuquén.

Sobre el viaje, resaltó una noticia que los llenó de alegría. Cinco de las personas del grupo fueron invitados a participar del recibimiento al papa en Buenos Aires, en el aeropuerto. Entre ellos, su hijo Pedro, de 8 años. «Tuvo la gracia que vivirá esa situación muy privilegiada. Está muy emocionado. Nosotros, muy felices», expresó Irilli en diálogo con Diario Río Negro.

LLevará cartas e intenciones.

Comentó que el día de la misa que se hará en el Monumento a los Españoles la delegación neuquina irá a la madrugada para «estar lo más cerquita posible». Se espera una multitud.

400 jóvenes de Neuquén al encuentro del papa León XIV

Desde la provincia saldrán varias delegaciones, muchas de ellas compuestas por mayoría de jóvenes. “Están entusiasmados. Con incertidumbre por lo que será. Cuando surgió lo de la operación del papa lejos de bajonearse se unieron para rezar. Cada caminar vale la pena”, expresó el sacerdote Alberto Lagos del norte neuquino.

El sacerdote contó que desde la Pastoral Juvenil se organizó para que “puedan participar todos”. Precisó que saldrán el próximo domingo siete colectivos con destino a Buenos Aires. Alrededor de casi 400 personas. Irán jóvenes y asesores de 14 a 35 años de todas las zonas de la provincia. Dos de los colectivos serán con fieles del norte neuquino.

Lagos resaltó que el camino inició ya desde la preparación. “No van solo a un evento. Han estado trabajando fichas sobre el papa y a qué viene. Hay un andar previo. Saben a lo que van”, explicó.

Comentó que “cada grupo fue haciendo actividades para reunir dinero para viajar. Se hicieron ventas de pollo, empanadas, locro, rifas, bingos. El objetivo también fue que cada grupo fortalezca la unidad y el trabajo en equipo”.