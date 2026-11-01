Esteban Ocon rompió el silencio tras ser apartado de Haas en México: «Rechazo categóricamente las acusaciones de violencia física»

Concluida la actividad sabatina en el “Hermanos Rodríguez”, el francés Esteban Ocon decidió romper el silencio y aclarar lo ocurrido tras su sorpresiva y abrupta salida del equipo Haas F1 Team, en medio de las especulaciones sobre supuestos episodios de violencia con autoridades del team.

El piloto fue reemplazado por el japonés Ryo Hirakawa luego del segundo ensayo libre del Gran Premio de México y despedido de la escuadra por el resto del fin de semana en México. Aún resta por verse qué ocurrirá en las competencias restantes, pero todo parece haber concluido antes de lo esperado.

El director de la escudería estadounidense, Ayao Komatsu, se negó a hacer comentarios durante toda la jornada del sábado, al tiempo que desde el departamento de comunicación de la escuadra tampoco se emitió razón precisa para justificar la exclusión de Ocon. La única precisión aportada rápidamente por el equipo fue descartar cualquier problema de salud.

Al tomar la palabra en sus redes sociales, el piloto francés pidió que cesen los rumores infundados, al tiempo que confirmó que se produjo una «divergencia de puntos de vista» al término de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del fin de semana.

«Tras la reciente decisión de Haas F1 Team de confirmar que no participaré en el Gran Premio de México este fin de semana, deseo aportar oficialmente precisiones respecto de algunos artículos de prensa y especulaciones en torno a esta situación«, escribió Esteban Ocon en sus redes sociales.

«Anoche, una divergencia de puntos de vista dio lugar a una discusión entre las partes involucradas. Si bien reconozco que ese intercambio efectivamente tuvo lugar, rechazo categóricamente las informaciones o acusaciones según las cuales se habría utilizado cualquier forma de violencia física para resolver una diferencia, cualquiera que fuera”, agrega el comunicado del ahora expiloto.

Y por último, cerró: «condeno firmemente la violencia en todas sus formas y estoy convencido de que los desacuerdos siempre deben resolverse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua. Pido respetuosamente que se evite toda especulación mientras este asunto está en proceso de resolución. Se comunicarán nuevas informaciones en el momento oportuno.»

En esta instancia, la presencia de Esteban Ocon en Interlagos (Brasil), y luego en los últimos Grandes Premios de la temporada, parece incierta. El piloto francés, además, no tiene un asiento para la temporada 2027.