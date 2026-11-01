Elecciones en Estados Unidos: las contiendas claves, quién va ganando y qué puede suceder con el voto latino

Hubo campañas en la recta final camino a las elecciones de medio término que se llevarán a cabo este martes 3 de noviembre y que pueden representar un golpe o el fortalecimiento de la figura del presidente Donald Trump. El voto anticipado contabilizado en alrededor de 50 millones por el momento favorece a los demócratas según algunos sondeos. Qué puede ocurrir con el sufragio latino.

En este contexto, Texas se ha convertido en uno de los epicentros relevantes. El republicano Ken Paxton y

el demócrata James Talarico presentaban sus alegatos finales ayer en una reñida contienda por un escaño en el Senado.

Elecciones en Estados Unidos: la contienda en Michigan

Mientras tanto, en Michigan, el candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, intentó acallar los rumores sobre el conflicto interno con su oponente en las primarias, la representante Haley Stevens, calificándolo de distracción de los temas que preocupan a los votantes.

La contienda entre El-Sayed y el republicano Mike Rogers por un escaño vacante es otra de las más reñidas de este año, lo que aumenta los temores de los demócratas ante cualquier cosa que pueda perjudicar sus posibilidades de mantener Michigan en manos demócratas.

Actualmente, los republicanos tienen una ventaja de 53 a 47 en el Senado. Los demócratas necesitan obtener al menos cuatro escaños nuevos para lograr la mayoría, y necesitarían al menos cinco si pierden Michigan.

Elecciones en Estados Unidos: el impacto del voto latino

El portal de análisis The Cook Political Report y las encuestas de RealClearPolitics estimaron que hay entre 18 y 26 contiendas con resultado incierto antes de la cita en las urnas.

Una de ellas es la pugna entre el demócrata Bobby Pulido y la republicana Monica De La Cruz en Texas, donde la población latina supera el 80 %, reportó EFE.

En Florida se miden la demócrata Darren Soto y el republicano Dan Green con una población latina de casi un 36%. En Arizona, si bien es menor al 20% la representación no deja de ser considerable.

Elecciones en Estados Unidos y el futuro de la guerra con Irán

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Trump no ha tomado una decisión sobre nuevos ataques contra Irán y que Estados Unidos estaría abierto a una solución diplomática.

El líder supremo de Irán advirtió el sábado a Estados Unidos e Israel contra el lanzamiento de nuevos ataques, tras las amenazas de reanudar los bombardeos después de las elecciones.

Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló de una «oportunidad histórica y única» para derrocar al gobierno iraní, indicó AFP.

Las elecciones en ambos países podrían determinar el rumbo del conflicto, ya que Israel celebró elecciones generales el martes, pero aún no ha formado un nuevo gobierno. «Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser enfrentado con una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas», declaró el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ante los principales comandantes militares, según un comunicado.