El Gobierno de Río Negro oficializó un aumento en los colectivos: cuánto subió la tarifa

El Gobierno de Río Negro oficializó una actualización del 6,54% en las tarifas del transporte interurbano provincial. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1684/26 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, publicada en el Boletín Oficial del 29 de octubre.

La resolución establece que el valor mínimo de referencia pasó de $2.713 a $2.890. El importe corresponde a la primera sección de cada recorrido o a una distancia máxima de 10 kilómetros en aquellas trazas que tienen una sola sección.

La publicación oficial llega después de que la empresa Ko-Ko comenzara a aplicar los nuevos valores en sus servicios. El 20 de octubre, Diario Río Negro había informado sobre el incremento y difundido los precios para distintos trayectos entre Villa Regina, Roca y Cipolletti, además de otros recorridos de la provincia.

Qué establece la resolución sobre las nuevas tarifas

La normativa indica que las empresas prestatarias deben presentar sus cuadros tarifarios actualizados para obtener la aprobación final de la Provincia antes de aplicarlos.

Una vez autorizados, los nuevos valores deben exhibirse durante 48 horas en lugares visibles de las unidades, las boleterías y otros espacios habilitados para la venta de pasajes.

Además, contempla los recorridos en los que los servicios provinciales coinciden con líneas urbanas municipales. En esos casos, las tarifas podrán elevarse hasta el valor establecido por el municipio.

Por qué se autorizó el aumento

Entre los fundamentos de la medida, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos señaló la necesidad de actualizar los valores tarifarios para evitar el desfinanciamiento de las empresas prestatarias y sostener la calidad del servicio.

La resolución también recuerda el compromiso asumido por Río Negro para 2026 de otorgar beneficios de subsidios a las empresas que prestan servicios interurbanos bajo concesión provincial.

El transporte de pasajeros fue definido como un servicio esencial, cuya prestación debe garantizarse bajo condiciones de continuidad y regularidad.