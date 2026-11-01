Superclásico: tremendo apoyo para Leo Ponzio en el banderazo de River en el Monumental

Como en todos los Superclásicos que se juegan “lejos de casa”, los hinchas de River hacen el banderazo en el Monumental y esta vez sorprendieron con un gran apoyo a Leonardo Ponzio, quien se jugará una ficha muy importante en La Bombonera.

Los fanáticos se acercan de a poco al estadio para acompañar a sus jugadores antes de la salida rumbo a La Boca y en las escalinatas de una de las tribunas apareció una bandera con la leyenda: “Leo Ponzio, el más campeón».

El más ganador, con 18 vueltas olímpicas

El entrenador millonario es el futbolista con más títulos en la historia del club, con 18 vueltas olímpicas. Entre ellas, la inolvidable Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid, justamente frente a su clásico rival en el estadio Santiago Bernabéu.

Justamente esa copa es la que levanta el excapitán en el trapo, que fue una clara muestra de cariño hacia él en la víspera de un partido trascendental. Los hinchas permanecerán en el Monumental hasta que el plantel parta rumbo a la cancha de Boca.

Será una prueba de fuego para Ponzio, quien en un puñado de partido atravesó por todas las situaciones posibles. Buenas y bajas producciones y resultados muy positivos, pero también momentos de duda, con el rumor de la vuelta de Ramón Díaz siempre instalado.