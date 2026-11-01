Premiarán con obras al barrio más limpio de Neuquén: cómo anotarse, los premios y los criterios para elegir al ganador

La Municipalidad de Neuquén presentó el desafío “Mi barrio más limpio”, una propuesta que premiará con obras. Durante el anuncio, el intendente Mariano Gaido destacó la importancia de la iniciativa y la vinculó con el servicio de recolección de residuos, además de los operativos que lleva adelante la subsecretaría de Limpieza Urbana.

Comenzará el próximo 1 de noviembre de 2026 y se extenderá de manera continua durante un año. Cada mes habrá un ganador y el mejor del año triplicará su presupuesto participativo.

“Mi barrio más limpio”. de qué se trata esta propuesta de Neuquén

“En este día es tan importante que estamos llevando adelante un anuncio, para mí, trascendental y que habla de la ciudad en la que vivimos. Neuquén capital tiene un servicio de recolección de residuos y de tratamiento de la basura de excelencia que lleva adelante la empresa Cliba, seis días a la semana, y que realmente es orgullo”, afirmó Gaido sobre el lanzamiento de «Mi barrio más limpio».

“Además, cuenta con los Centros de Transferencia que pone a disposición de todos los vecinos para que dejen, de manera gratuita, los residuos voluminosos. A esto se suma el puerta a puerta, que realizamos en todos los barrios de la ciudad y que es tan importante. Son servicios que solamente Neuquén capital tiene en el país. Son ejemplares, y nos permite tener una ciudad limpia y ordenada”, señaló Gaido.

Sin embargo, el intendente advirtió sobre una problemática que se repite en distintos sectores. “Muchos vecinos que, de manera desaprensiva e inentendible, ocasionan microbasurales. De ninguna manera hay justificación”, remarcó.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, explicó que la propuesta busca involucrar a los vecinos en el cuidado de los espacios comunes y generar una cultura de la limpieza que se sostenga durante todo el año. “Queremos involucrar a los vecinos en este concepto de mi ciudad más limpia, mi barrio más limpio”, expresó.

“Vamos a tener 12 barrios ganadores, pero quien sostenga en el tiempo ese barrio más limpio se va a llevar un premio mayor. El más limpio de los 12 ganadores va a triplicar su presupuesto participativo”, afirmó Pasqualini, quien también anticipó que se reconocerá a los vecinos que colaboren con la limpieza y el cuidado de sus cuadras.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, recordó que la Municipalidad apuesta hace años no solo a los servicios sino también a las obras, y que el de higiene es uno de los más importantes de la ciudad. “Esas obras tenemos que acompañarlas”, planteó y contó que la propuesta anunciada busca involucrar activamente a la ciudadanía en la erradicación de microbasurales, el mantenimiento adecuado de las veredas y el embellecimiento de los espacios de uso común.

Haspert precisó que el primer ganador se conocerá entre el 1 y el 10 de diciembre. “Es una competencia sana, y queremos que sea muy convocante”. “Creo que esta herramienta ha llegado para hacer historia, y así vamos a trabajar los 49 barrios de la ciudad, para tener en poco tiempo esa ciudad más limpia del país que soñamos todos”, agregó el funcionario.

Mi barrio más limpio: cómo anotarse a esta propuesta de Neuquén

La convocatoria está abierta a todos los vecino y frentistas. Quienes quieran sumarse deberán inscribirse de manera digital en el sitio web oficial del Municipio, www.neuquencapital.gov.ar, donde tendrán que cargar sus datos personales, la dirección precisa con entrecalles y el barrio al que pertenecen.

Como requisito indispensable, se debe adjuntar una fotografía que registre el estado inicial de la cuadra o sector, antes de comenzar las tareas de higiene y puesta en valor. Los barrios que reúnan la mayor cantidad de frentistas registrados serán de los primeros en ser visitados y evaluados.

Para la puntuación se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la higiene de frentes y veredas libres de malezas o escombros, la correcta disposición de los residuos domiciliarios respetando días y horarios de recolección, y las acciones concretas para desactivar microbasurales. También se valorará el uso de los Centros de Transferencia.

El subsecretario indicó que el área lleva un registro de las veces que se acude a cada barrio a erradicar un microbasural, y de cuántos vecinos utilizan los Centros de Transferencia, que hoy reciben unos 700 por día. “Eso es fabuloso, pero hay un montón más de vecinos que lo tienen que hacer. Si el servicio puerta a puerta pasó y no alcanzaste a sacar tu heladera, sabés que tenés que ir al centro de transferencia”, ejemplificó.

Los premios al barrio más limpio de Neuquén

El intendente explicó que el barrio más limpio se definirá cada mes según parámetros objetivos e indicó además que se tomará en cuenta lo que los vecinos informen sobre lo que sucede en cada sector de la ciudad. “Vamos a tener 12 ganadores en el año”, precisó Gaido.

Entre los premios, el barrio elegido como el más limpio del mes verá duplicado su presupuesto participativo. El intendente remarcó que esos fondos podrán destinarse únicamente a obras. “No hay posibilidades de que ustedes destinen los fondos a otra situación que no sea una obra”, subrayó. La obra deberá ser elegida junto a los vecinos del barrio ganador.

Gaido anunció que, a partir del orden en las cuentas del Municipio, se sumará una obra en el barrio ganador con fondos de la Municipalidad. Puede ser un parque temático, un espacio deportivo como un skate park o, si hay lugar, una obra vinculada con la sustentabilidad del ambiente. “La Municipalidad va a hacer una obra con presupuesto propio y la vamos a llevar adelante en ese barrio como premio a Mi barrio más limpio”, sostuvo. La vecinal, en paralelo, contará con la duplicación de su presupuesto participativo.

Los doce ganadores mensuales llegarán a una finalísima, y el barrio que resulte el más limpio del año tendrá triplicado su presupuesto participativo.

Por su parte, el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó que “los principales protagonistas son los vecinos, los trabajadores de Limpieza Urbana, del área de Medio Ambiente y los municipales en general. Pero también queremos reconocer a esas personas que tienen nombre, apellido y rostro, que siempre hacen un poquito más por su barrio, por su cuadra y por la ciudad”.

En este sentido, explicó que la iniciativa buscará identificar a quienes colaboran cotidianamente con pequeñas acciones, como barrer las veredas, limpiar los bulevares, juntar residuos, plantar árboles o regar las plantas, dedicando parte de su tiempo a mejorar el entorno que comparten con la comunidad. Señaló que se busca promover el concepto de habitabilidad urbana y generar un cambio cultural.

“Vamos a recorrer los barrios, conversar con los vecinos de cada cuadra, encontrarlos y contar lo que hacen por todos nosotros. Les vamos a pedir una foto o un video para compartir sus historias, porque nos parece justo reconocer ese compromiso”, explicó.

Contó que, además de los premios previstos para cada barrio, habrá un reconocimiento individual para quienes impulsan estas prácticas solidarias. “Ese premio individual es también una apuesta a que todos nos esforcemos un poquito más, no solamente por recibir un reconocimiento, sino por el cambio que necesitamos, que queremos y que venimos a proponer”, sostuvo.

“Me encanta la idea porque los vecinos vamos a disfrutar esta sana competencia. A mí me encanta que nuestro barrio esté limpio, que esté ordenado, el césped cortado y que no haya microbasurales”, expresó el vecinalista de Unión de Mayo, Gustavo Ancafil, quien destacó que el premio también será un incentivo para mejorar los frentes de las viviendas y los espacios comunes.