Una marea rosa recorrió Cipolletti con una caminata por la prevención del cáncer de mama

Cientos de vecinos y vecinas se reunieron ayer para realizar la histórica Caminata Rosa de 5 kilómetros. Foto: municipio de Cipolletti.

Cientos de vecinos y vecinas vestidos de rosa recorrieron Cipolletti en una nueva jornada de concientización sobre el cáncer de mama. La Caminata Rosa fue el momento central del cierre del Mes Rosa, que reunió a familias, instituciones y organizaciones en el Parque Rosauer con propuestas de prevención, controles médicos y acompañamiento a quienes atraviesan la enfermedad.

La actividad fue organizada por el Concejo Deliberante junto a instituciones de la ciudad y contó con la participación del intendente Rodrigo Buteler y la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Alvarez. Durante octubre, distintas organizaciones impulsaron iniciativas para promover la detección temprana y acercar información a la comunidad.

«Cipolletti hoy se viste de rosa, para cerrar lo que fue la campaña de octubre rosa, campaña de concientización de cáncer de mama y hoy cerramos con esta jornada hermosa», expresó la presidenta del cuerpo legislativo que encabezó la campaña durante todo el mes.

Se entregaron más de 900 remeras durante la jornada. Foto: gentileza.

La presidenta del Concejo Deliberante destacó la participación de los centros de salud y el hospital en las actividades de octubre. Según precisó, durante el mes se realizaron 180 mamografías en Cipolletti y, en una jornada nocturna especial, se concretaron otras 70. «Prevenir es curar y salvar vidas», afirmó Alvarez.

Mamografías gratuitas y controles de salud

Uno de los ejes del encuentro fue la prevención. Durante la tarde, las vecinas y vecinos pudieron acceder a información y gestionar turnos para mamografías gratuitas a través del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud y el Policlínico Modelo.

El espacio también ofreció vacunación, testeos de infecciones de transmisión sexual y controles cardiovasculares. A esto se sumaron charlas sobre prevención y hábitos saludables, con el objetivo de acercar servicios e información a quienes se acercaron al parque.

Foto: municipio de Cipolletti.

La jornada incluyó además la Feria Rosa de la Economía Social y la participación de Recuperando Sonrisas, que realizó cortes de cabello y recibió mechones para el banco solidario de pelucas.

Por su parte, LALCEC Cipolletti participó con la venta de remeras de la caminata mediante un aporte voluntario. Lo recaudado se destinó a la institución, que durante todo el año desarrolla tareas de concientización y acompañamiento vinculadas al cáncer.

Una caminata con un mensaje colectivo

Antes de comenzar el recorrido, los participantes realizaron una entrada en calor con actividades de stretching y zumba. Luego, desde el arco de largada ubicado sobre calle Moreno, comenzó la caminata que reunió a familias, grupos de amigos y vecinos que se sumaron a la convocatoria.

La propuesta también tuvo un espacio para la expresión artística, con presentaciones de danza contemporánea del Centro Municipal de Danzas, danza árabe y danza urbana. La música en vivo y la participación de la Escuela de Canto Voces completaron las actividades de la tarde.

Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de Carlos Herald, vecino de la ciudad, quien recordó a su esposa, fallecida a causa del cáncer de mama. Su testimonio puso en primer plano la experiencia de las familias que atraviesan la enfermedad y la importancia de contar con redes de acompañamiento.

Foto: municipio de Cipolletti.

Con esta convocatoria, Cipolletti cerró el Mes Rosa con una jornada que reunió a instituciones sanitarias, organizaciones sociales, comercios y vecinos. La iniciativa buscó reforzar un mensaje central: la importancia de los controles médicos, la detección temprana y el acompañamiento comunitario frente al cáncer de mama.