Scaloni hizo autocrítica, pero valoró la clasificación de Argentina en el Mundial: «Es histórico estar en la semifinal»

Lionel Scaloni hizo autocrítica por el partido pero reconoció lo valioso que es estar nuevamente entre los cuatro mejores. (Foto: Clarín Fotografía - Juano Tesone)

Lionel Scaloni no ocultó su satisfacción por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, pero también hizo una autocrítica sobre el rendimiento del equipo en la victoria por 3-1 sobre Suiza, que se definió en el tiempo suplementario.

El entrenador reconoció que el conjunto albiceleste estuvo incómodo durante buena parte del encuentro y admitió que la expulsión de un futbolista suizo terminó inclinando la balanza. «Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusieron mucho en dificultad desde ese lado y no fuimos capaces de salir de muchas situaciones. Hoy tuvo de nuestro lado la suerte con la expulsión de su jugador. Hay que ser realistas, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor», analizó.

Más allá del análisis futbolístico, Scaloni puso en valor el momento que atraviesa la Selección y destacó la importancia de volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo. «Dicho esto, más allá de que podemos jugar mejor, es histórico estar en la semifinal», remarcó.

Con Inglaterra ya confirmada como rival, Scaloni aseguró que el adversario no modificaba la preparación de la Selección y destacó el nivel de cualquiera de los equipos que llegaban a esa instancia. «Daba igual que sea Inglaterra o Noruega, nos vamos a encontrar contra un buen equipo», afirmó.

Por último, el entrenador dejó en claro cuál será la prioridad antes de la semifinal del miércoles en Atlanta. «Vamos a recuperar, que es lo más importante», concluyó, en referencia al desgaste físico que dejó otro partido de 120 minutos.