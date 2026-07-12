La Selección Argentina está en semis del Mundial 2026: ¡hay memes!

Luego de un sufrido triunfo este sábado, la Selección Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, tras derrotar 3 a 1 a Suiza. Después del minuto a minuto, las redes sociales se llenaron de divertidos memes, que se volvieron virales como parte de la celebración por la clasificación del equipo de Lionel Scaloni. ¡Los repasamos!

Mundial 2026: la Selección Argentina está en semifinales y ¡hay memes!