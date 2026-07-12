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La Selección Argentina está en semis del Mundial 2026: ¡hay memes!

La Selección Argentina clasificó este sábado, pasada la medianoche, a semifinales del Mundial 2026. Ahora, enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles. Pero antes, repasamos los mejores memes que dejó el triunfo del equipo de Lionel Scaloni ante Suiza.

Redacción

Por Redacción

Luego de un sufrido triunfo este sábado, la Selección Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, tras derrotar 3 a 1 a Suiza. Después del minuto a minuto, las redes sociales se llenaron de divertidos memes, que se volvieron virales como parte de la celebración por la clasificación del equipo de Lionel Scaloni. ¡Los repasamos!

Mundial 2026: la Selección Argentina está en semifinales y ¡hay memes!


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Luego de un sufrido triunfo este sábado, la Selección Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, tras derrotar 3 a 1 a Suiza. Después del minuto a minuto, las redes sociales se llenaron de divertidos memes, que se volvieron virales como parte de la celebración por la clasificación del equipo de Lionel Scaloni. ¡Los repasamos!

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