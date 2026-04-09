Etcheverry luchó pero cayó ante Alcaraz y quedó eliminado del Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry perdió frente a Carlos Alcaraz y se despidió de Montecarlo, el tercer Masters 1000 de la temporada. El argentino perdió por 6-1, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 22 minutos de juego.

En la primera manga, no hubo comparación. Alcaraz comenzó arrasador y Etcheverry pudo sumar su primer punto del partido recién en el tercer game, estando 0-2 abajo. En tan solo 26 minutos, el número 1 del mundo le quebró tres veces al argentino y se lo llevó 6-1.

Ya en el segundo set, la ecuación fue diferente. Etcheverry se afianzó en su servicio y evitó un break tempranero de Alcaraz. Luego, el platense dio la sorpresa y quebró por primera vez en el partido para ponerse 2-1 arriba. El Retu mantuvo su buen momento y volvió a quebrar para colocarse 4-1. Alcaraz se despertó y obtuvo su primer break en el game siguiente. Etcheverry mantuvo la calma y se llevó el segundo set con un sólido servicio.

En el definitivo, ambos mostraron un gran nivel pero la única diferencia ocurrió en el segundo juego, cuando el español quebró. Luego, el mejor del mundo no le dio chances al argentino, excepto una oportunidad de break cuando el partido estaba 4-2, pero Etcheverry no la supo aprovechar.

Alcaraz sacó su categoría en los momentos claves y se llevó un triunfazo.

De esta forma, Carlos Alcaraz avanza a los cuartos de final en Montecarlo en busca de su bicampeonato. En la próxima instancia se verá las caras contra el kazajo Alexander Bublik, 11° del mundo.

Por otro lado, Etcheverry cierra un gran torneo, con destacados triunfos sobre Dimitrov y Atmane. Además, fue el tenista albiceleste que llegó más lejos en el Principado. Por su destacada actuación, está 29° en el ranking en vivo.