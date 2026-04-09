Jannik Sinner avanzó a cuartos en Montecarlo y alcanzó un récord histórico

Jannik Sinner (2°) ratificó su gran momento en el circuito. El italiano venció por 6-1, 6-7 (3) y 6-3 al checo Tomas Machac (53°) y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. Con la victoria, el joven de 24 años igualó un registro que pertenecía al estadounidense Pete Sampras.



Sinner venía de una racha impecable tras conquistar el Sunshine Double (Indian Wells y Miami). En el polvo de ladrillo monegasco, el tano barrió a Machac en el inicio con un 6-1 demoledor en apenas 26 minutos. Sin embargo, el desarrollo dio un giro inesperado en la segunda manga.

El segundo parcial mostró altibajos para Jannik. Machac logró imponerse en el tiebreak y puso fin a una racha de 37 sets ganados de manera consecutiva en torneos Masters 1000.

Plot twist 🎲



Machac takes the second set against Sinner 7-6(3) to send the match to a decider!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/3XKcTg63vp — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Además, hubo un momento de preocupación por el vigente campeón de Wimbledon, quien solicitó la asistencia médica. Tras la atención, Sinner logró recuperarse en el set decisivo, cerró el duelo y aseguró su pase a los cuartos de final del certamen.

Sinner igualó la marca de Pete Sampras

Con este resultado, Sinner acumula 19 partidos invicto en torneos de categoría Masters 1000, igualando la racha que Pete Sampras logró en 1994. Ahora, solo tres nombres figuran por delante de él con rachas más extensas: Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

En la próxima instancia, Sinner se medirá ante el canadiense Felix Auger-Aliassime. Será el séptimo duelo entre ambos, con un historial que favorece al italiano por 4-2. Además, Sinner ganó los últimos cuatro enfrentamientos de forma consecutiva durante 2025.