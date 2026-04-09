Max Verstappen analiza dejar la Fórmula 1: enojo con el nuevo reglamento, malos resultados y… «¿vale la pena?»

Max Verstappen finalizó octavo en el GP de Japón y puso en duda su continuidad en la Máxima.

Max Verstappen es crítico de los cambios de reglamento en la Fórmula 1 desde hace varios años. En esta temporada, las modificaciones se profundizaron: coches más livianos, motores híbridos (50% gasolina y 50% eléctricos) y múltiples reclamos de los pilotos.

En ese contexto, el piloto neerlandés -que debutó en la Máxima con apenas 17 años siendo récord absoluto- analiza la posibilidad de retirarse a los 28. En las tres carreras de 2026, su mejor resultado fue un sexto puesto, un rendimiento muy alejado de sus últimos años, en los que consiguió cuatro títulos consecutivos y un subcampeonato en 2025, donde mejoró notablemente en la recta final de la temporada.

Entre los malos resultados y otros proyectos que lo ilusionan

El propio Verstappen lo confirmó tras su decepcionante octavo lugar en el Gran Premio de Japón. «Te pones a pensar: ‘¿vale la pena? ¿O disfruto más estar en casa con mi familia? ¿Ver más a mis amigos cuando no estás disfrutando tu deporte?», dijo en diálogo con BBC Sport.

El jefe de Red Bull Racing, Laurent Mekies, también opinó: «Estoy seguro de que cuando le demos un auto rápido, será un Max mucho más feliz». Sin embargo, el tetracampeón insiste en que su malestar no pasa por los resultados: «No se trata de estar molesto por mi posición», sino por el disfrute.

Hoy, Verstappen se muestra más cómodo en otras experiencias fuera de la F1. Este año participó en la carrera NLS2 de Nürburgring, donde logró la victoria junto a su equipo, aunque luego fue descalificado por utilizar siete juegos de neumáticos, uno más de los permitidos.

«Cada vez que me bajaba del auto, estaba sonriendo», aseguró. Además, confirmó que correrá las 24 Horas de Nürburgring y tiene en la mira la clásica 24 Horas de Le Mans.

Críticas al reglamento y su contrato

El piloto de 28 años cuestionó el nuevo reglamento desde los testeos de pretemporada. Fue uno de los más duros: calificó a los motores como «anti-carreras» y «poco divertido» de manejar. Según explicó, los pilotos deben enfocarse más en la gestión de la energía y las baterías que en manejar al límite, algo que choca con su visión del automovilismo: ir al máximo en todo momento.

Además, Verstappen tiene una cláusula en su contrato que le permitiría salir de Red Bull a fin de año si no se ubica entre los dos primeros del campeonato a mitad de temporada. Si decidiera retirarse en 2026, integraría una lista muy selecta: alcanzaría los 250 Grandes Premios, una marca lograda por apenas 13 pilotos en la historia.

Mientras tanto, la Fórmula 1 evalúa posibles ajustes en el reglamento, impulsados por las críticas de varios pilotos. Podrían anunciarse cambios antes del Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo.

De todos modos, distintos medios especializados advierten que no habrá modificaciones profundas en el corto plazo, ya que las escuderías invirtieron una enorme cantidad de recursos en el desarrollo de los autos actuales.