Etcheverry se quedó con el duelo de argentinos ante Navone y está en los octavos del US Open

El platense jugó un tenis de alto vuelo y no le dio chances a la Nave. (AP)

Tomás Etcheverry jugó un partido casi perfecto para imponerse en el duelo de argentino frente a Mariano Navone, por un claro 6-4, 6-4 y 6-3. Así se metió en los octavos de final del US Open por primera vez en su carrera y volverá a estar entre los 30 mejores del planeta.

El set inicial fue parejo hasta el décimo juego. Llegó el quiebre de Toma, quien no tuvo problemas para cerrar el parcial. Lejos de entregarse, la Nave quebró en el segundo, pero Etcheverry estaba en su noche, devolvió gentilezas y así estableció un cómodo doble 6-4. En el tercero, Tomás desgastó físicamente a su rival para encaminar la victoria con un nuevo quiebre en el noveno juego, antes de cerrar el partido al saque en cero.

Mariano pudo con Djokovic y Berrettinni, pero no con Etcheverry. Ahora, a pensar en la Davis de Neuquén. (AP)

«Me encontré con mi tenis»

“Gané muchos puntos importantes con el saque y además sabía que quizás iba a estar físicamente mejor por los partidos que él había jugado. Venía de varias derrotas y me reencontré con mi tenis. Me motiva que esté mi papá, que está atravesando una situación complicada. Estoy jugando para él”, señaló el ganador, al costado de la cancha.

El domingo, Etcheverry irá en búsqueda de los cuartos ante el ganador del duelo entre el español Daniel Mérida y el estadounidense Alex Michelsen.

Alcaraz, en sets corridos

En el turno central, Carlos Alcaraz (3°) dio un paso más en su regreso al circuito y en su búsqueda de defender la corona. Derrotó en sets corridos al chino Yibing Wu (113°) por 6-3, 6-4 y 6-1 y se metió por segundo año consecutivo entre los 16 mejores del torneo.

El rival de Carlitos en los octavos será Tommy Paul (21°), quien derrotó en un gran partido a Alexander Bublik (16°) por 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1 y 6-3. El historial entre ambos está compuesto por seis triunfos para el ibérico y dos para el norteamericano. La última vez fue en el Australian Open 2026, con triunfo del europeo por 7-6 (6), 6-4 y 7-5.

Ahora le toca a Cerúndolo

Los argentinos en acción son dos y el otro, Francisco Cerúndolo (25°) tendrá este sábado un duelo muy complicado ante el local Taylor Frtitz (10°). El porteño viene de sacar adelante adelante una verdadera batalla frente a Jan-Lennard Struff (44°) por 5-7, 7-6(7), 4-6, 6-3 y 6-3, para instalarse por primera vez en su carrera en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

En tanto, el estadounidense llega de una manera prácticamente inmejorable, gracias a dos contundentes triunfos en su tierra natal. En primer término, derrotó a su compatriota Darwin Blanch (245°) por 6-3, 6-2 y 6-4 en el debut y posteriormente le propinó una verdadera paliza al italiano Mattia Bellucci (95°) por 6-0, 6-1 y 6-1. El partido está programado para las 12:30.