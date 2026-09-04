Elon Musk ganó una batalla judicial por la marca Twitter, pero no pudo frenar el uso de “tweet” ni del pajarito azul

El nombre Twitter continuará, al menos por el momento, bajo el control directo de X. Un juez federal de Estados Unidos ordenó que una empresa que lanzó una red social rival deje de utilizar la histórica denominación de la plataforma que Elon Musk compró en 2022 y rebautizó al año siguiente.

La resolución representa una victoria parcial para la compañía de Musk en la disputa por la identidad visual y los activos de la antigua red social. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido de X para impedir que su competidor utilice la palabra tweet y el reconocido logo del pájaro azul.

El fallo fue dictado por el juez federal Colm Connolly, del Distrito de Delaware, a partir de una demanda presentada por X contra Operation Bluebird. La startup argumentaba que la empresa de Musk había abandonado las marcas de Twitter tras el cambio de identidad implementado en 2023.

La medida dictada por la Justicia estadounidense tiene carácter cautelar, por lo que no determina de forma definitiva la titularidad de los derechos sobre los símbolos. El litigio continuará en las instancias judiciales correspondientes.

El detalle en la App Store que salvó la marca Twitter

Operation Bluebird había solicitado ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos la cancelación de varios registros y presentó solicitudes propias para explotar los nombres Twitter y Tweet, bajo la premisa de que X los había dejado en desuso.

Frente a esto, X argumentó que el cambio de nombre no implicaba el abandono legal del activo. El elemento determinante que favoreció a la compañía de Musk apareció en la descripción de la aplicación dentro de la App Store de Apple, donde el servicio aún figura como “X (antes conocida como Twitter)”.

Según la defensa de X, la mención se mantuvo de manera deliberada para que los usuarios encuentren la aplicación y la identifiquen con el servicio original. El juez Connolly entendió que esa referencia demuestra un beneficio comercial vigente de la marca, por lo que consideró probable que X demuestre en el juicio la infracción cometida por Operation Bluebird.

Por qué X no retuvo la palabra «tweet» ni el pajarito azul

El fallo tomó un rumbo distinto respecto a los otros dos elementos representativos de la red social. El magistrado consideró que Operation Bluebird tiene posibilidades de probar que X dejó de utilizar comercialmente la palabra tweet y el logo del pájaro azul, sin intenciones manifiestas de recuperarlos.

En este punto resultaron clave las propias declaraciones públicas de Musk durante la transición de marca en julio de 2023, cuando anunció que la empresa se despediría del nombre y de los símbolos vinculados al ave. El tribunal evaluó que el material presentado por X para probar el uso de esos elementos correspondía a registros históricos y no a una explotación comercial activa.

Por este motivo, el juez rechazó la medida cautelar que buscaba bloquear el uso del pajarito y de la palabra tweet. Tras la notificación de la orden judicial, Operation Bluebird acató la prohibición sobre la denominación principal: dejó de operar bajo el nombre Twitter.now y rebautizó inmediatamente su plataforma como Tweet.app, un servicio que busca constituirse como alternativa a X y que ya registraba más de 172.000 solicitudes de reserva de usuario.