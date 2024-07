Eurocopa 2024: cuándo comienzan los cuartos de final y cómo son los cruces

La Eurocopa 2024 cerró este martes los octavos de final, y se terminan de armar los cruces de los cuartos de final del certamen. Con los triunfos de Países Bajos sobre Rumania por 3 a 0 y el de Turquía ante Austria por 2-1, quedaron definidos los cruces entre los ocho mejores equipos del torneo.

El torneo europeo está dividido en 6 grupos, por lo que avanzaron a los octavos los dos primeros de cada zona, más los cuatro mejores terceros.

Los cruces de cuartos de final de la Euro inician este viernes 5 de julio, y con dos encuentros por día, finalizarán el próximo sábado 6 de julio.

– 1° cuartos de final: España vs Alemania – viernes 5 de julio, a las 13 en la Argentina (Mercedes-Benz Arena).

– 2° cuartos de final: Portugal vs Francia – viernes 5 de julio, a las 16 (Volksparkstadion).

– 3° cuartos de final: Inglaterra vs Suiza – sábado 6 de julio, a las 13 (ESPRIT arena).

– 4° cuartos de final: Países Bajos vs Austria o Turquía – sábado 6 de julio, a las 16 (Olímpico de Berlín).

¡Qué partidos nos esperan! 🤯🔥



Cuartos de final 🏆

✅05/07: Alemania vs España.

✅05/07: Francia vs Portugal.

✅06/07: Inglaterra vs Suiza.

✅06/07: Holanda vs Turquía.#DeportesUno #650AM #EURo2024 pic.twitter.com/j4iPvAk0ha