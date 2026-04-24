¿Exequiel Zeballos se va de Boca? Un club europeo planea una oferta millonaria

En la Ribera se habla de la renovación de contrato de Exequiel Zeballos desde fines del año pasado, cuando el «Chango» mostró su mejor nivel desde su llegada a Primera y fue figura en varios partidos, incluido el Superclásico ante River en La Bombonera.

Sin embargo, no hubo avances concretos y las negociaciones están estancadas. El contrato de Zeballos vence en diciembre de este año y, en caso de no renovar antes de junio, el jugador podrá negociar con otros clubes para llegar en condición de libre en enero de 2027.

De todas formas, tanto desde la dirigencia del Xeneize como desde el entorno del futbolista aseguran que no se irá libre y que las diferencias son salvables. «Hay charlas con el representante, así que nosotros tenemos que estar con calma», señaló el director deportivo Marcelo Delgado en los últimos días.

Lo cierto es que el Trabzonspor está interesado en incorporar al delantero a mitad de año y tendría previsto ofertar entre 10 y 12 millones de euros por su ficha. Una cifra que, si bien está lejos de la cláusula de rescisión de 20 millones, resulta lo suficientemente importante como para abrir la negociación.

La situación podría definirse en el corto plazo. En caso de no alcanzar un acuerdo por la renovación antes de julio, crecen las chances de una salida en el próximo mercado de pases, con varios clubes de distintas ligas del Viejo Continente interesados.

Actualmente, Zeballos perdió su lugar en el once titular debido al gran rendimiento de Tomás Aranda, aunque no deja de ser una pieza fundamental en el equipo de Claudio Úbeda.