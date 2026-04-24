El Gobierno espera los planes de ajuste de los ministerios: vence el plazo fijado por Manuel Adorni

El presidente Javier Milei junto a los ministros en una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Foto: NA

El próximo jueves 30 de abril vencerá el plazo establecido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que los nueve ministerios del Gobierno nacional presenten sus planes de ajuste en las distintas áreas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la meta definida por el funcionario —en representación del presidente Javier Milei— apunta a una reducción del 2% en los gastos corrientes y del 20% en los gastos de capital.

Aún no se presentaron los planes

De acuerdo a fuentes oficiales, las carteras todavía no enviaron las previsiones detalladas con el recorte segmentado por organismos y áreas. “La meta fue igual para todos los ministerios, incluyendo sus dependencias. Después, cada ministro tiene libertad para definir cómo aplicar el ajuste”, explicó un funcionario involucrado en el proceso.

En ese sentido, remarcan que cada titular podrá decidir en qué sectores avanzar con mayor profundidad y en cuáles sostener el nivel de gasto, en función de sus prioridades de gestión.

Ministerios alcanzados y postura oficial

La medida alcanza a las carteras de Salud, Interior, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Capital Humano.

Desde la Casa Rosada aseguran que el pedido no afectará el funcionamiento del Estado y que los recortes solicitados son “mínimos”. Además, sostienen que la iniciativa busca ordenar el gasto público sin comprometer la operatividad de las distintas áreas.

Con el vencimiento del plazo cada vez más cerca, el foco está puesto en cómo cada ministerio implementará el ajuste y qué impacto concreto tendrá en la estructura del Estado.