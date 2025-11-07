Ezequiel Centurión es baja por lesión en Independiente Rivadavia, cuánto tiempo estará sin jugar

Entre tanta alegría, casi que no hubo tiempo de pensar en una de las pocas noticias negativas que dejó el título histórico de Independiente Rivadavia en Copa Argentina. El arquero Ezequiel Centurión se lesionó el brazo y estará un tiempo importante fuera de las canchas tras confirmarse la gravedad de su situación.

En el medio de los festejos por el título, Ezequiel Centurión apareció con su brazo enyesado y fue lo que llamó la atención. El arquero tuvo que abandonar el partido contra Argentinos Juniors tras la jugada que lo dejó sin tanda de penales, y mientras el plantel festejaba, el ex River se fue a una clínica con el doctor Santiago Roby para los estudios pertinentes.

El parte arrojó que Ezequiel Centurión tiene doble factura en su brazo, una vertical y una horizontal. Primero habrá que realizar una tomografía para definir los pasos a seguir en cuanto a operación, algo que no será posible evitar.

Una vez intervenido quirúrgicamente, una de las figuras de Independiente Rivadavia estará entre 75 y 90 días para volver a la competencia.

Tomando como referencia esos plazos, Ezequiel Centurión se perderá, del vamos, los últimos dos partidos por el torneo Clausura y buena parte del comienzo de la pretemporada. Teniendo en cuenta que el torneo arrancaría a fines de enero, llegaría con lo justo al debut, aunque será cuestión de monitorear la evolución de la lesión.

El deseo de Ezequiel Centurión para 2026

En medio de los festejos, Ezequiel Centurión dejó en claro su deseo: «Me encantaría jugar la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, aunque no depende solo de mí». El contrato del arquero, oriundo de Cipolletti, con la Lepra vence el 31 de diciembre y debería volver a River, dueño de su pase.

El problema del DT Alfredo Berti para el arco de la Lepra mendocina

En tanto, pensando en Central Córdoba, el entrenador de Independiente Rivadavia tiene que definir quien ocupará el arco. Sin Ezequiel Centurión y con Gonzalo Marinelli entre algodones, la opción que le queda es la de Lastra, de flojo nivel contra Aldosivi en la fecha anterior.