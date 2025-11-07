Cavani volverá a la lista de concentrados para el Superclásico

Cavani estará en la lista de concentrados luego de tres partidos de ausencia en Boca.

Luego de tres partidos de ausencia en la lista de convocados y seis sin jugar, Edinson Cavani formará parte de los concentrados de Boca para el Superclásico ante River del próximo domingo a las 16.30 en la Bombonera.

La situación con respecto a su distensión en el psoas derecho no mejoró. El delantero uruguayo se entrenó toda la semana de manera diferenciada y recién este viernes fue exigido en campo.

Por este motivo, su inclusión dentro de la lista tiene que ver con lo que representa un jugador de su calibre para el plantel de Boca, que con las chances reales que tiene de ver minutos.

Otro factor que puede influir es la falta de centrodelanteros en el banco de suplentes. Con Miguel Merentiel y Milton Giménez conformando la dupla ofensiva, Claudio Úbeda no tiene futbolistas que puedan cumplir ese rol entre los sustitutos.

En este sentido, y pese que no está al cien por ciento, el Matador podría ver minutos en el caso de que su equipo lo necesite. En tanto, la titularidad está descartada.

El último partido de Cavani fue el el 14 de septiembre frente a Rosario Central. Allí jugó los 90 minutos en el empate 1 a 1 en Arroyito. La semana previa al choque con Central Córdoba sufrió esta distensión en el psoas derecho que lo tiene a maltraer desde hace casi dos meses.

Se perdió el duelo ante el Ferroviario, e hizo lo propio contra Defensa y Justicia, Newell’s, Belgrano, Barracas Central y Estudiantes. En la goleada frente a la Lepra integró el banco de suplentes, pero no vio minutos.

El uruguayo apenas convirtió cuatro goles en estos once meses: dos por el Apertura, uno por Copa Argentina y uno por el Clausura. Su último tanto con la azul y oro fue ante Banfield del 24 de agosto de este año.

Boca intenta recuperar a Cavani de cara a los últimos partidos del año, en los que no solo se juega la posibilidad de volver a la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia sino que también luchará por sumar un nuevo título.

