En España aseguran que ya está la fecha para enfrentar a la Selección Argentina en la Finalíssima

El Mundial 2026 está cerca. El 11 de junio se jugarán los dos primeros partidos de la fase de grupos en Guadalajara y Ciudad de México y volverá a comenzar el sueño de la Selección Argentina para alcanzar el bicampeonato después de Qatar 2022.

España es una de las grandes candidatas a confrontarlo en la pelea por el título, pero ambos tienen una batalla pendiente sin fecha conformada. Desde el Viejo Continente informaron detalles sobre lo que sucederá con la Finalíssima entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Hasta el momento, la Conmebol solo había informado que se jugaría en marzo próximo sin determinar la sede ni el horario de dicho encuentro, pero el diario español Marca fue más allá: arrojó que el choque será cobijado en el Estadio Lusail de Doha, mismo recinto de la coronación Albiceleste ante Francia en la Copa del Mundo de hace tres años.

Incluso, mencionó que la fecha prevista iba a ser el 28 de marzo, pero en las últimas horas detalló un cambio en la logística que adelantaría el encuentro en el calendario.

El viernes 27 de marzo sería el día elegido por la FIFA. Incluso, la intención es que el ambiente de toda la planificación gire en torno a esta velada en suelo qatarí. Desde la llegada de los equipos pasando por los entrenamientos y las ruedas de prensa. Como si se tratase de la final de la Copa del Mundo.

Todo permanece sujeto a que La Furia Roja certifique su boleto al Mundial sin pasar por el Repechaje, que se disputa en el tercer mes de 2026 e imposibilitaría el partido contra Argentina.

En ese camino, el equipo de Luis De la Fuente marcha primero en el Grupo E de las Eliminatorias con 12 puntos, por delante de Turquía (9), Georgia (3) y Bulgaria (0) a falta de dos jornadas para el cierre.