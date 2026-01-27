Fabián Pacheco y su apuesta por formar desde el Mundialito en ATSA

Su última experiencia dirigiendo un equipo de Primera fue en el banco de Deportivo Roca. Se marchó en 2022, poniéndole una pausa a su extensa carrera de 18 años como director técnico, en la que consiguió ocho títulos de la Liga Confluencia -siendo el más ganador de la historia-, repartidos entre Club Unión Alem Progresista de Allen, Argentinos del Norte y La Amistad.

Actualmente, Fabián Pacheco vuelca toda su experiencia en la Escuela Deportiva ATSA, donde es el coordinador: “Para nosotros es un orgullo participar de nuestro octavo Mundialito. Fuimos creciendo con el tiempo y la idea principal siempre es transmitir valores mediante la pelota. Ese es nuestro gran objetivo”, indicó.

(Fotos: Juan Thomes).

Pacheco se mostró muy ilusionado con esta nueva edición: “Es un torneo muy especial. Los chicos esperan durante todo el año jugar el Mundialito, siempre están muy ilusionados. Para nosotros, poder darles esa posibilidad es muy gratificante”, señaló.

En esa misma línea, agregó: “Los chicos la pasan bien. Disfrutan mucho la previa también, la fiesta de la inauguración. La organización del Mundialito les da esta posibilidad de ser protagonistas. Además, disfrutan mucho del torneo y de todo lo que va pasando alrededor”.

Este martes 27 de enero, desde las 22, en la sede de la Escuela Municipal de Cervantes, ATSA se medirá con CECAP Rojo por los 16avos del Mundialito, aunque, para él, los resultados están en un segundo plano: “Nosotros siempre transmitimos el mensaje de que están todas las posibilidades de ganar, empatar o perder, pero que todo es aprendizaje”, sentenció.