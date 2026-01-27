Mundialito 2026: se definieron todos los clasificados a 16avos de final de la categoría central

Este lunes se vivió una nueva jornada de mucho futbol en la 38° edición del Mundialito. En la mayoría de las subsedes, excepto Viedma (el ganador clasifica a cuartos), ya se conoce a los clasificados a 16avos de final del certamen de la categoría 2013. Conocé acá los resultados de todas las zonas y mirá los equipos que avanzaron a la siguiente instancia.

Zona 1 – Viedma

Viedma ya empieza a definir su clasificado. Estudiantes de La Plata tuvo doble acción este lunes y lo hizo de manera perfecta: en primer turno, goleó a Belgrano de Los Menucos por 9-0 y luego venció 3-1 a Deportivo Patagones, que también volvió a jugar y se pudo recuperar: triunfo 2-0 sobre Jorge Newbery. Además, Sol de Mayo le ganó 2-1 a Defensores de Viedma.

Con estos resultados, el Pincha se subió a la cima con 12 puntos en cuatro encuentros disputados. Lo sigue Sol de Mayo, que tiene 10 pero con un partido más jugado. El último con chances de pasar es Defensores, con 9 unidades y cinco duelos. Si Estudiantes gana su próximo partido, avanzará directamente hasta los cuartos de final, donde lo esperará el vencedor del duelo entre los ganadores de Río Colorado y Choele Choel.

Zona 2 – Río Colorado

Seis partidos de la categoría 2013 se disputaron en Río Colorado. Se jugó esta cantidad de encuentros por la suspensión de actividades del domingo. Juventud Agraria sigue imparable y terminó la fase de grupos con puntaje perfecto, tras las victorias sobre Villa Arana (2-0) e Independiente RC (2-1): seis jugados, seis ganados. El otro clasificado de la subsede es Independiente RC, que con su triunfo 3-0 sobre Buena Parada se aseguró un lugar en 16avos de final al llegar a la suma de 13 puntos. Muy cerquita de avanzar quedó Villa Arana, que obtuvo 12 unidades.

Juventud Agraria terminó la fase de grupos con puntaje perfecto.

Los otros resultados de la jornada fueron: Atlético RC 2-0 Villa Mitre RC, Buena Parada 1-0 Villa Mitre RC y La Adela 1-0 Atlético RC.

Sub Sede Choele Choel

En Choele Choel se definió al mejor de la subsede. En la cancha de Sportman, Talleres de San Antonio Oeste derrotó por penales (4-2) a Villa Congreso de Viedma luego de empatar sin goles en el tiempo regular. Vale destacar que ambos equipos avanzaron a 16avos, pero este partido se jugó para definir quien jugaría su compromiso en Choele y quien lo haría en Río Colorado.

Talleres se quedó con la sede por penales.

Zona 5 – Cervantes y Huergo

La zona 5 ya conoce a sus clasificados. CECAP Rojo, que ya había asegurado su clasificación, cerró la fase de grupos con goleada: 3-0 a Escuela Municipal de Cervantes. Gavas FC de Choele Choel también había sellado su pase a la siguiente ronda y finalizó la primera fase con igualdad 1-1 frente a Puente Molina. Este punto le sirvió al equipo de Luis Beltran para avanzar a 16avos como tercero de la zona con 6 puntos.

Gavas FC se hizo fuerte en Cervantes.

Zona 6 y 7 – General Roca

Ya se conocen los seis clasificados de Roca. En el Luis Maiolino, Lanús apabulló 11-0 a Escuela ATSA y cerró la fase de grupos con 61 goles a favor en cinco partidos disputados. A pesar de la goleada en contra, ATSA avanzó como tercero en la zona 6. El restante clasificado del grupo se definió en el complejo: Asociación Deportiva Chos Malal pasó como 2° tras vencer 3-0 a Noroeste en un duelo directo por el pase a 16avos. El partido restante del grupo fue CECAP Azul 3-1 Argentinos del Norte Azul.

Por la zona 7, en el Luis Maiolino, Deportivo Roca Naranja cerró la fase de grupos con puntaje perfecto: triunfo 1-0 sobre Los Picantitos de SAO que pasaron a 16avos como 3° de grupo. Quien avanzó como 2° fue Argentinos del Norte Rojo, hizo los deberes y goleó 8-0 a Colonia 17 de Quinta 25. Por otro lado, CIMAC cerró su participación con victoria 2-1 sobre Escuela Municipal de Sierra Colorada.

Zona 8 – Unión Alem Progresista de Allen

En Allen también se definieron dos clasificados. Argentinos Juniors, que ya estaba asegurado en 16avos, terminó la fase de grupos con un contundente 9-0 sobre El Libanés de Maquinchao. Fernández Oro abrochó su pase como 3° de grupo tras derrotar por 1-0 a Unión Azul. A pesar de la derrota, el combinado del Mago avanzó como 2° por diferencia de gol. Deportivo Roca Azul goleó 5-1 a Unión Blanco, pero el equipo roquense se quedó afuera y no pudo clasificar.

Zona 9 – La Amistad de Cipolletti

En Cipolletti, se definió el orden de los clasificados. La Amistad hizo valer la localía y goleó 5-1 a La Vecicanterita, para culminar la fase de grupos con puntaje perfecto. El perdedor pasó a 16avos como 2° de la zona. Además, Deportivo Roca Blanco venció 3-0 a Olimpia DC, en un partido de equipos eliminados

Zona 10 – Independiente de Catriel

La subsede de Catriel volvió al ruedo luego de un domingo sin partidos. El protagonista de la jornada fue Independiente Verde, que goleó 6-0 a Pumas y avanzó como 2° en el grupo. Escuela Roma también ganó (3-1 a Independiente Negro), pero quedó eliminado por diferencia de gol. Quien tuvo fecha libre fue Unión Deportiva Catriel, que ya había asegurado el primer lugar de la zona.