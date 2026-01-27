Mundialito 2026: partidos, sedes y horarios de los cruces de 16avos de final de la categoría 2013

La 38° edición del Mundialito ya vive sus momentos de definición. Luego de se confirmaran todos los clasificados a la segunda fase de la categoría 2013, este martes se disputarán los partidos de 16avos de final, que serán la primera etapa de eliminación directa. Habrá actividad en seis subsedes.

En Choele Choel, Talleres de San Antonio Oeste se enfrentará a Independiente de Río Colorado. El aurinegro llegó a esta instancia luego de ser el mejor de la subsede Sportman y el Rojo avanzó tras ser 2° de la zona 2. El partido será a las 22.

En Río Colorado, Juventud Agraria, que terminó la fase de grupos con puntaje perfecto, se verá las caras frente a Villa Congreso de Viedma, segundo de la subsede Sportman. El duelo está programado para las 21.

Dos cruces de 16avos de final se disputarán en Cervantes. En primer turno, desde las 22, habrá choque roquense: se medirán CECAP Rojo (1° zona 5) contra ATSA (3° zona 6). Luego, a partir de las 1 AM del miércoles, saldrán a la cancha Gavas FC de Choele Choel (2° zona 5) y Argentinos del Norte Rojo (2° zona 7).

Además, en Roca habrá triple actividad. En el Complejo del Deportivo Roca, a partir de las 22:30, jugarán Unión de Allen Azul (2° zona 8) frente a Asociación Chos Malal (2° zona 6). Luego, el protagonismo se trasladará al Luis Maiolino. Desde las 1 AM, Lanús (1° zona 6) buscará seguir su camino por el bicampeonato ante Fernández Oro (3° zona 8). Al terminar este partido, saltarán al terreno de juego Deportivo Roca Naranja (1° zona 7) contra Puente Molina de Luis Beltrán (3° zona 5).

En Allen, Argentinos Juniors, con un andar imparable en la zona 8, se enfrentará a Los Picantitos de San Antonio Oeste, 3° en el grupo 7. El partido está programado para las 21:30.

Por su parte, Cipolletti recibirá dos duelos. A partir de las 20, jugarán Unión Deportiva Catriel (1° zona 10) ante La Vecicanterita de Cipolletti (2° zona 9). Al finalizar este encuentro, el local La Amistad (1° zona 9) enfrentará a Independiente de Catriel Verde (2° zona 10).

Cabe destacar que San Esteban venció a Puerto Moreno en Bariloche en el primer cruce de 16avos de final y espera por el ganador de La Amistad vs. Independiente de Catriel Verde. Además, el ganador de la zona 1, que se está desarrollando en Viedma, avanzará directamente a los cuartos de final.