Fanáticos V: banderas en mi corazón (yo quiero verlas)

El Mundial 2026 está en el medio de los primeros 16avos de la historia y rápidamente aparecieron las sorpresas en los mata-mata, esos donde no hay mañana. Brasil zafó en el final, Paraguay hizo historia y Marruecos ratificó condiciones al tumbar a Países Bajos. Antes fue el tiempo de Canadá y más atrás, los que sufrieron o pasaron facil a las instancias de cruces directos. Siempre, una bandera o varias o miles coparon las tribunas. Y acá va una selección de 15. Ni titulares ni suplentes, 15 versiones de «trapos», registrados por los reporteros gráficos de AP. Pasen y vean.

Se viene Bélgica para asegurar la clasificación en la bella Vancouver. (Timothy Matwey/The Canadian Press/AP)

Selección Colombia quiere hacer historia en el Mundial y este hincha lo sabe. (Rebecca Blackwell)

El 86 y el 26 unidos en ese «trapo» con Diego y Messi, y los modelos de la camiseta. Furor Albiceleste en Arlington. (Jessica Tobias)

Bandera y también banderines. El hincha de Brasil pronosticó resutlado…Se comió un gol de Japón. (Bruna Prado)

Fiesta marroquí en Monterrey. Fue victoria por penales ante Países Bajos y el sueño de hacer historia está intacto. (Ricardo Mazalan )

Los árabes marcharon, pero le metieron mucha pasión hasta el final. Pasó Cabo Verde, rival de Argentina. (David J. Phillip)

Muchos frances y pocos noruegos en el sector de la tribuna en Massachusetts. El equipo galo es gran favorito. (Mark Stockwell)

Argelia se fue en primera ronda, pero está claro que se sintió cómoda en el campemanento montado en Lawrence, Kansas.

Acá no hay hinchas. El mismísmo DT de Cabo Verde, Bubista, lleva la bandera de su país. ¡Ojo con Argentina!

Bandera y banderita para esta hincha portuguesa en Florida. (Rebecca Blackwell)

Este «trapo» tiene nombre y todos conocen el apellido. Luka Modric. Llovió pero Croacia aseguró el pase en Filadelfia.

Se viene el partido de Egipto en Seattle y este hincha derrocha confianza. (Lindsey Wasson)

El primero pasajero a octavs fue Canadá y este hincha, como todos, tuvo que viajar hasta Inglewood, California. Valió la pena.