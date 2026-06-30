Fanáticos V: banderas en mi corazón (yo quiero verlas)

El Mundial 2026 está en el medio de los primeros 16avos de la historia y rápidamente aparecieron las sorpresas en los mata-mata, esos donde no hay mañana. Brasil zafó en el final, Paraguay hizo historia y Marruecos ratificó condiciones al tumbar a Países Bajos. Antes fue el tiempo de Canadá y más atrás, los que sufrieron o pasaron facil a las instancias de cruces directos. Siempre, una bandera o varias o miles coparon las tribunas. Y acá va una selección de 15. Ni titulares ni suplentes, 15 versiones de «trapos», registrados por los reporteros gráficos de AP. Pasen y vean.
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