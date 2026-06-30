Javier Milei encabezará este martes un acto en la embajada de los Estados Unidos junto a Peter Lamelas

Javier Milei estará en la embajada de los Estados Unidos. Foto: Gentileza NA.

El presidente Javier Milei concurrirá esta martes por la tarde a la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, para celebrar junto a las autoridades de la delegación diplomática los 250 años de la independencia del país nortemaricano que se cumplen el próximo 4 de julio. Antes le tomará juramento a Diego Santilli como Jefe de Gabinete.

El mandatario viene de cancelar su participación en la cumbre del Mercosur que tiene lugar en Paraguay.

Javier Milei con un acto en la Embajada de Estados Unidos

Milei, acompañado por otras autoridades nacionales, arribará hoy a las 19.15 a la Residencia del Embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, quien lo recibirá en ese lugar para iniciar juntos la celebración.

Como es habitual incluirá, tras los himnos de ambas naciones, las palabras del embajador y un espectáculo musical, se informó en la Casa Rosada.

El mandatario argentino asistirá a la embajada minutos después de tomar juramento como nuevo jefe de Gabinete de ministros a Diego Santilli, en una ceremonia que tendrá lugar a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Además, Milei canceló su participación en la cumbre de presidentes del Mercosur, que se desarrollará este martes en Asunción del Paraguay, encuentro en el que es reemplazado por el canciller Pablo Quirno.

Según se informó, el Presidente no viajó a Paraguay para ultimar detalles de la agenda del flamante jefe de Gabinete y participar de la toma de juramento.

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