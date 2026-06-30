Crimen de Uriel Aguilera: acusan a un cuarto joven de integrar el ataque armado y ordenan su prisión preventiva

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti, donde se habilitó la investigación y se dispuso una medida cautelar contra el acusado.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un cuarto sospechoso por el homicidio de Uriel Aguilera, asesinado el 1 de marzo de este año durante un ataque a balazos en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti. Según la investigación, el joven integró el grupo que organizó la agresión y cuyo verdadero objetivo era otra persona con la que mantenían un conflicto previo.

La audiencia de imputación se realizó en el Foro Penal de Cipolletti. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la investigación por cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del acusado por el mismo plazo, al considerar acreditados los riesgos procesales planteados por la Fiscalía.

La acusación: el ataque fue planificado

La fiscal adjunta Ivana Vassellati acusó al joven por el delito de homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de guerra, en calidad de coautor.

De acuerdo con la teoría del caso, el imputado había cumplido la mayoría de edad pocos días antes del hecho y ese 1 de marzo recibió en su vivienda a los otros tres sospechosos para planificar el ataque.

La investigación sostiene que el acusado fue quien contactó al propietario de la camioneta utilizada para trasladar al grupo hasta el barrio Antártida Argentina, donde creían que se encontraba el hombre al que pretendían matar.

Sin embargo, en esa vivienda también estaba Emmanuel Uriel Aguilera, quien se encontraba ocasionalmente en el lugar.

Al menos 15 disparos

Según la reconstrucción fiscal, los atacantes recorrieron lentamente el frente de la vivienda para que dos de los ocupantes del vehículo, quienes portaban armas de fuego sin autorización legal, efectuaran una ráfaga de disparos.

La Fiscalía indicó que realizaron al menos 15 disparos de manera indiscriminada.

Uno de los proyectiles impactó en Uriel Aguilera y le provocó la muerte en forma inmediata.

Tras concretar el ataque, los cuatro sospechosos escaparon del lugar. Durante la huida, siempre de acuerdo con la acusación, uno de ellos amenazó con un revólver al conductor de la camioneta para impedir que detuviera la marcha.

Las pruebas reunidas

Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó entrevistas a personas que se encontraban en el lugar del hecho y que dieron cuenta de conflictos previos entre los imputados y el presunto destinatario del ataque.

También incorporó la declaración del conductor del vehículo utilizado para el traslado, el testimonio de dos testigos circunstanciales, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, informes elaborados por el Gabinete de Criminalística y el resultado de la autopsia practicada por el médico forense.

La fiscal solicitó la prisión preventiva por cuatro meses al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente porque algunos testigos manifestaron temor al momento de declarar.

La defensa cuestionó la imputación

El abogado particular Diego Fernando Quiróz rechazó la acusación y sostuvo que la descripción del hecho carece de la claridad necesaria para elaborar una estrategia de defensa.

Además, cuestionó la prueba presentada por la Fiscalía y afirmó que no existen elementos suficientes para acreditar la existencia de un acuerdo previo entre los acusados.

También se opuso a la prisión preventiva al entender que los riesgos procesales invocados por la acusación no habían sido demostrados.

Pese a esos planteos, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido fiscal, dio inicio a la etapa penal preparatoria por cuatro meses y ordenó que el joven permanezca detenido durante ese período mientras continúa la investigación.