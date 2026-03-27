Federal A: Deportivo Rincón debuta en Mendoza y Sol de Mayo viaja a Tandil por la 2° fecha

Rincón tuvo una semana intensa de entrenamientos de cara al inicio del Federal A.

Por la segunda fecha del Federal A, la jornada de sábado tendrá acción para los equipos regionales. Luego de tener libre en la primera fecha por su partido de Copa Argentina contra San Lorenzo, Deportivo Rincón tendrá su debut en el torneo. El León arrancará su tercera temporada en la categoría tras su ascenso en 2024.

Rincón no pudo ante la categoría de San Lorenzo y quedó eliminado de Copa Argentina.

El equipo neuquino visitará a FADEP desde las 11 de la mañana por la Zona 3. El árbitro será el tucumano Nelson Bejas. Los mendocinos, que le ganaron la polémica final por el ascenso a La Amistad, sufrieron el cambio de categoría y perdieron 3 a 0 con Costa Brava en General Pico en su debut.

Rincón viene de una dura caída por 5 a 0 contra San Lorenzo en un partido en el que aguantó 20 minutos y perdió la brújula desde el 0-1. Después de esa experiencia, difícil pero valiosa, ya se enfoca de lleno en el Federal A, donde tendrá que enfrentar a nuevos rivales durante esta temporada.

Por esta misma zona, el sábado a las 16:30 jugarán Juventud Unida de San Luis ante Huracán Las Heras. El cierre de la fecha en el grupo será el domingo. Desde las 15:30, Cipolletti recibirá a San Martín de Mendoza y Argentino de Monte Maíz enfrentará a Costa Brava (16:00). Atenas de Río Cuarto es el equipo con fecha libre.

Sol de Mayo viaja a Tandil

Por la Zona 4, este sábado Sol de Mayo visitará a Santamarina de Tandil a partir de las 19, con el cordobés Jonathan Correa como juez principal.

El Albiceleste abrió el torneo como local e igualó 1-1 con Germinal de Rawson. El equipo capitalino comenzó ganando con gol de Héctor Morales y se lo empataron en la última del encuentro con gol de Nicolás Macarof.

En el debut, Sol de Mayo obtuvo un amargo empate de local.

Por otro lado, los tandilenses, dirigidos por Duilio Botella, ex DT de Rincón, sumaron un buen punto como visitantes ante Guillermo Brown en Puerto Madryn (2 a 2).

Los tres partidos restantes del grupo se disputarán el domingo: Germinal recibirá en Rawson a Kimberley, Alvarado jugará en Mar del Plata ante Guillermo Brown y Villa Mitre se medirá ante Círculo Deportivo. Olimpo tiene fecha libre.