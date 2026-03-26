Cómo será el operativo de seguridad para el debut de Cipolletti como local en el Federal A

Se espera un opeartivo de seguridad estricto en la cancha de Cipolletti. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti debutará como local en el Federal A 2026 el próximo domingo contra San Martín de Mendoza luego de la derrota 3 a 1 con Atenas en Río Cuarto.

En el estreno de Fabián Enríquez como DT principal, el partido en La Visera de Cemento será a las 15:30 y contará con un estricto operativo de seguridad después de los incidentes de la semana pasada en las inmediaciones del estadio.

La noche del miércoles 18 de marzo, los hinchas se acercaron al club a despedir al plantel que emprendía su viaje a Río Cuarto en el nuevo colectivo de la institución.

Miembros de la dos hinchadas caracterizas del Albinegro, «La 69» y «Los Innombrables», se trenzaron en una violenta pelea que terminó con un hombre apuñalado.

Por ese ataque, un hombre de 28 años fue imputado por «tentativa de homicidio» y le dictaron cuatro meses de prisión preventiva. Se determinó que unas 60 personas participaron del altercado.

En primera instancia, se corrió el riesgo de que el partido del domingo se juegue a puertas cerradas. Finalmente, se permitió que se dispute con público pero con un operativo de seguridad estricto.

La polícia y la fiscalía estarán en la puerta del estadio y no permitirán el ingreso de personas identificadas como partícipes en la pelea de la semana pasada.

Además, las dos hinchadas no podrán entrar con banderas y bombos como ocurrió el año pasado después de los incidentes contra Bolívar.

Desde el club aclararon que estas medidas fueron impuestas por la policía y la Justicia por lo que la institución solo acatará lo que decidan.