Los dos futbolistas que sumó Scaloni a la lista de la Selección Argentina
Tras confirmarse el amistoso ante Mauritania en La Bombonera, el entrenador decidió sumar a la nómina de citados a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli. Los detalles.
Lionel Scaloni decidió ampliar la lista de convocados de la Selección Argentina de cara a la última fecha FIFA, que tendrá antes de dar a conocer la nómina de citados para el Mundial 2026: sumó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli al plantel. La Albiceleste recibirá a Mauritania en La Bombonera, el viernes 27 de marzo a las 20:15.
La nómina de convocados difundida por Scaloni incluyó a Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing de Avellaneda), ambos provenientes de clubes argentinos, para la próxima Fecha FIFA.
#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026
Entre los citados del fútbol internacional figuran Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y José López (Palmeiras de Brasil), todos en busca de un lugar en la Copa del Mundo.
En tanto, las ausencias de Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez responden a respectivas lesiones, aunque seguramente sean tenidos en cuenta para la lista definitiva.
De esta manera, con el llamado a Mastantuono y Panichelli, el único futbolista de renombre que quedó al margen es Alejandro Garnacho (Chelsea).
Mastantuono fue convocado por primera vez a la Selección Mayor en mayo de 2025, cuando todavía jugaba en River Plate, para la doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia. Tuvo su debut el 5 de junio ingresando en el segundo tiempo en la victoria 1-0 frente a la Roja, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar oficialmente con la selección mayor, con 17 años y 296 días.
Por su parte, Panichelli debutó oficialmente con la selección argentina de fútbol el 14 de noviembre de 2025, en un amistoso frente a Angola disputado en Luanda. Ingresó a los 86 minutos en reemplazo de Nicolás González.
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