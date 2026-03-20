Los dos futbolistas que sumó Scaloni a la lista de la Selección Argentina

Lionel Scaloni decidió ampliar la lista de convocados de la Selección Argentina de cara a la última fecha FIFA, que tendrá antes de dar a conocer la nómina de citados para el Mundial 2026: sumó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli al plantel. La Albiceleste recibirá a Mauritania en La Bombonera, el viernes 27 de marzo a las 20:15.

La nómina de convocados difundida por Scaloni incluyó a Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing de Avellaneda), ambos provenientes de clubes argentinos, para la próxima Fecha FIFA.

#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026

Entre los citados del fútbol internacional figuran Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y José López (Palmeiras de Brasil), todos en busca de un lugar en la Copa del Mundo.

En tanto, las ausencias de Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez responden a respectivas lesiones, aunque seguramente sean tenidos en cuenta para la lista definitiva.

De esta manera, con el llamado a Mastantuono y Panichelli, el único futbolista de renombre que quedó al margen es Alejandro Garnacho (Chelsea).

Mastantuono fue convocado por primera vez a la Selección Mayor en mayo de 2025, cuando todavía jugaba en River Plate, para la doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia. Tuvo su debut el 5 de junio ingresando en el segundo tiempo en la victoria 1-0 frente a la Roja, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar oficialmente con la selección mayor, con 17 años y 296 días.

Por su parte, Panichelli debutó oficialmente con la selección argentina de fútbol el 14 de noviembre de 2025, en un amistoso frente a Angola disputado en Luanda. Ingresó a los 86 minutos en reemplazo de Nicolás González.