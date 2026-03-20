Mauritania será el rival de la Selección Argentina en su primer amistoso en La Bombonera

Mauritania será el rival de la Scaloneta en el primer amistoso de la fecha FIFA.

La Selección Argentina tiene rival para la fecha FIFA. Luego de la cancelación de la Finalíssima ante España y con el encuentro ante Guatemala a punto de caerse, la AFA anunció que el equipo de Lionel Scaloni jugará el próximo viernes 27, a las 20.15, en La Bombonera.

La AFA confirmó a Mauritania como rival de la Seleción Argentina en la fecha FIFA

Tal como había trascendido, el contrincante será un conjunto africano: Mauritania. Un equipo por de más modesto, sin experiencia en mundiales y ubicada en el puesto 115 en el ranking FIFA.

Según detalló la Asociación del Fútbol Argentino, este sábado se comunicará el valor de las entradas que comenzarán a venderse desde el lunes. En tanto, que el duelo del 31 aún es una incógnita. Ambos duelos se realizarán en La Bombonera.

#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Aún resta conocer si finalmente se medirá el 31 de marzo con Guatemala, también en cancha de Boca, o como adelantó el presidente Claudio Tapia se lo reemplazará por otro seleccionado debido a la regla FIFA que le impide a los centroamericanos jugar en Italia y Argentina en la misma ventana de amistosos.

Si bien cada vez son más las voces que descartan a Guatemala para el segundo duelo preparatorio en la cancha de Boca, ya a que tiene pautado un encuentro con Argelia en Italia en siete días y por reglamentación FIFA no podría jugar en dos continentes distintos en la misma ventana internacional, desde la AFA aún no le bajan el pulgar y son optimistas tras haber pedido una autorización especial.

Una vez liberados por sus clubes, los futbolistas convocados a la Selección empezarán a llegar al país entre el fin de semana e inicios de la siguiente y trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza.