Filtración en la Fórmula 1: el dato de un especialista que ilusiona a Franco Colapinto para 2026

El próximo fin de semana se disputará el último Gran Premio de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Franco Colapinto cerrará su segundo año en la categoría en Abu Dhabi, donde será el final de una era. Porque a partir de 2026, la Fórmula 1 tendrá modificaciones que tienen en vilo a todos los fanáticos y equipos

El principal cambio del entrante año serán los nuevos motores. Y un dato de un especialista le dio esperanzas a Alpine y a de Franco Colapinto. Se trata de Marcin Budkowski, ex director ejecutivo de la escudería francesa y actual comentarista de la Fórmula 1, que dio una primicia que impactó de lleno en los boxes. El pasado domingo, el polaco puso en duda la preparación de varios equipos.

Según Budkowski, Honda (proveedor de Aston Martin) y Red Bull «presentan inconvenientes» para llegar a tiempo a los test de pretemporada. Luego de dar estos dos ejemplos, aclaró que el equipo mejor preparado para 2026 es Mercedes: «parece estar en tiempo y forma para las nuevas regulaciones sin problemas«.

Este buen panorama podría afectar positivamente a Franco Colapinto. Desde el próximo año, la escudería francesa recibirá motores, suspensión y transmisión de la marca alemana, dejando atrás a Renault, que fue el principal proveedor hasta 2025. Quienes también vieron con buenos ojos esta declaración fueron McLaren, Williams y el propio Mercedes, que también tendrán estos componentes.

Por esta razón, Colapinto se esperanza para la siguiente temporada. El argentino realizará por primera vez la pretemporada, donde podrá moldear a su monoplaza con sus preferencias. Si este motor de elite, lo combina con un buen chasis, el salto de rendimiento será notable. La consistencia será clave en 2026, ya que se espera que sea una temporada de errores y aprendizajes para los diferentes equipos.

La hora de la verdad será en los test de pretemporada. El primero será en Barcelona, desde el 26 al 30 de enero. Luego, habrá pruebas abiertas en el circuito de Bahrein, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

El GP de Abu Dhabi, la despedida de 2025

Franco Colapinto cerrará una temporada tediosa en Abu Dhabi. Tras la salida de Jack Doohan, el argentino fue parte de 16 Grandes Premios a lo largo de la temporada, donde tuvo altibajos, pero nunca logró el rendimiento deseado. El piloto de Alpine cerrará el año en el circuito de Yas Marina, donde la gran definición por el título se llevará toda la atención.

Con la victoria en Qatar, Max Verstappen le recortó la ventaja a Lando Norris. El británico es líder con 408 puntos, 12 más que el neerlandés, que buscará el milagro en tierras árabes. Más atrás, y casi sin chances, quedó Oscar Piastri, con 392 unidades.

Horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5:

Práctica 1: 6:30

Práctica 2: 10:00

Sábado 6:

Práctica 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7: