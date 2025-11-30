Franco Colapinto largó último y terminó 14° en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Franco Colapinto quedó 14° en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. (Foto: AP)

Luego de dos días adversos en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo un domingo mejor en una carrera donde pudo avanzar varios puestos.

Alpine decidió hacer cambios en el auto del argentino luego de la clasificación y, por esa razón, salió desde boxes y se posicionó en el último lugar en el comienzo.

Colapinto completó una carrera prolija y sin errores. Se benefició de los abandonos de Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Oliver Bearman e Isack Hadjar.

También pudo superar a su compañero Pierre Gasly. El francés perdió terreno en su toque con Hulkenberg que derivó en el abandono del alemán y quedó 16° luego de largar 9°.

Colapinto: «No encuentro el ritmo, no tengo confianza»

"NO ENCUENTRO EL RITMO… NO TENGO CONFIANZA LA VERDAD", la palabra de Colapinto tras su puesto 14 en Qatar.



«A pesar de los cambios que hicimos no encuentro el ritmo. Fue difícil, ayer no manejé bien, hoy mejor pero no tengo confianza, la verdad. Es un circuito en el que hay que tener velocidad», analizó Colapinto después de la carrera.

El próximo domingo, 7 de diciembre, la Fórmula 1 cerrará su temporada en Abu Dhabi con el gran atractivo de la definición abierta por el campeonato entre Lando Norris (308), Max Verstappen (296) y Oscar Piastri (292).